Россияне начали скупать криптовалюту Tether на фоне мятежа 24 июня

Россияне, желающие сохранить свои деньги на фоне попытки военного мятежа 24 июня, начали скупать криптовалюту Tether. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные исследовательской компании CCData, специализирующейся на крипторынке.

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно данным CCData, объем торгов стейблкоином за рубли за один день увеличился более чем втрое и составил около $15 млн. Торги проходили на криптовалютных биржах, которые все еще поддерживают рублевые операции, включая Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit, указали в CCData.

По словам менеджера по коммуникациям CCData Джейми Слая, резкий рост объема торгов не является прямым свидетельством того, что инвесторы покупали Tether, но он может говорить о том, что «участники рынка обратили внимание на менее волатильный по сравнению с рублями актив, такой как USDT, поскольку аналогичные тенденции не наблюдались для биткоина».

Читайте: Tether выпустила еще миллиард USDT на блокчейне Ethereum

В свою очередь Клара Медали, директор по исследованиям компании Kaiko, специализирующейся на данных в сфере блокчейн-технологий, сообщила Bloomberg, что объем торгов Tether за рубли оказался на рекордном уровне с декабря 2022 года.

Напомним

Tether — первая криптовалюта, получившая статус стейблкоина, то есть цифрового токена, чья стоимость привязана к фиатной валюте или физическому активу.

Наибольшей популярностью пользуется токен USDT, привязанный к доллару. Помимо него, у Tether есть активы, привязанные к евро (EURT), японской йене (JPYT), китайскому юаню (CNHT) и золоту (XAUT).

Стейблкоины широко используются трейдерами как способ перевода средств между биржами и как безопасное убежище от колебаний цен, что делает их одними из самых торгуемых криптовалют, пишет Bloomberg.

Читайте: Мятеж Пригожина: Спрос в рф на наличные в пятницу и выходные превысил 100 миллиардов

Мятеж ЧВК «Вагнер»

Скупать токены Tether россияне начали на фоне ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что бойцы его частной военной компании заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и намерены двигаться в сторону Москвы.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» возвращается «в полевые лагеря».