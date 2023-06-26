В пятницу, 23 июня, объем наличных денег в обращении в россии увеличился на 105,3 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.
Мятеж Пригожина: Спрос в рф на наличные в пятницу и выходные превысил 100 миллиардов
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Спрос на наличку
Как пишет издание, это самый заметный всплеск спроса на наличность с 22 и 23 сентября прошлого года: в первые два дня после объявления частичной мобилизации в россии показатель увеличивался на 132,1 млрд и 114,2 млрд руб. соответственно.
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Напомним
Ранее, глава ЧВК«Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия россии нанесла ракетный удар по тыловым лагерям «вагнеровцев». По словам Пригожина, министр обороны рф Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
Пригожин со своими боевиками быстро захватил Ростов-на-Дону, после чего заявил, что «вагнеровцы» идут на Москву. При этом сообщается, что из-за этого блокируются стратегические переправы в столицу рф.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бунт главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в рф.
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