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26 июня 2023, 16:46 Читати українською

Мятеж Пригожина: Спрос в рф на наличные в пятницу и выходные превысил 100 миллиардов

В пятницу, 23 июня, объем наличных денег в обращении в россии увеличился на 105,3 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

В пятницу, 23 июня, объем наличных денег в обращении в россии увеличился на 105,3 млрд руб.
Фото: unian

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Спрос на наличку

Как пишет издание, это самый заметный всплеск спроса на наличность с 22 и 23 сентября прошлого года: в первые два дня после объявления частичной мобилизации в россии показатель увеличивался на 132,1 млрд и 114,2 млрд руб. соответственно.

Статистика Ц Б отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через банковские кассы и банкоматы, но эта сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов.

Читайте: Акции российских компаний упали на фоне начала переворота в россии

Напомним

Ранее, глава ЧВК«Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия россии нанесла ракетный удар по тыловым лагерям «вагнеровцев». По словам Пригожина, министр обороны рф Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

Пригожин со своими боевиками быстро захватил Ростов-на-Дону, после чего заявил, что «вагнеровцы» идут на Москву. При этом сообщается, что из-за этого блокируются стратегические переправы в столицу рф.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бунт главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в рф.

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Источник: Минфин
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