Tether выпустила еще миллиард USDT на блокчейне Ethereum

Компания Tether эмитировала еще 1 млрд токенов Tether (USDT) в блокчейне Ethereum . Теперь капитализация ведущего стейблкоина превышает $81,4 млрд. У ближайшего конкурента USDT, стейблкоина USD Coin (USDC) от компании Circle, этот показатель составляет $30,9 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что означает выпуск токенов

Новые токены были выпущены для «пополнения запасов», сообщил технический директор компании Tether Паоло Ардоино.

Он обратил внимание, что выпуск авторизован, но средства еще не перечислены на счета. По его словам, эта партия USDT будет использоваться для последующих заявок на выпуск USDT и межсетевых конвертаций.

Регистрируйся и покупай Биткоин пока дешево!



В Tether давно осуществляют эмиссии USDT еще до фактического поступления средств на счета. Выпускается стейблкоин сразу в большом объеме, а включение монет в оборот производится по мере поступления запросов от пользователей или бирж.

Читайте: Цена биткоина упала ниже $27 300. За неделю падение составило 10,4%

Напомним

USDT лидирует среди существующих стейблкоинов и является третьим по рыночной капитализации криптоактивом, уступая только биткоину и Ethereum (ETH). На пары с Tether приходится 80% от общего объема торгов на централизованных криптобиржах.

По данным Kaiko, только в парах с биткоином USDT уступил первенство стейблкоину TrueUSD (TUSD).



USDT выпускается на 13 блокчейнах, таких, как Ethereum, Solana, Algorand, Tron, BNB Chain и Polygon. Наибольший объем стейблкоина приходится на сеть Tron — 45 млрд USDT. На Ethereum выпущено 35 млрд токенов.



Кроме USDT компания выпускает стейблкоины EURТ (Euro Tether), MXNТ (Mexican Peso Tether) и токен XAUT (Tether Gold), привязанный к курсу золота. В конце прошлого года к ним прибавился стейблкоин CNH Tether (CNHТ) с паритетом к китайскому юаню, выпущенный в блокчейне Tron.