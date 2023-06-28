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28 июня 2023, 9:40 Читати українською

ЕЦБ призвал европейские банки ускорить выход из россии

Европейский центральный банк призывает банки стран ЕС, все еще продолжающих свою деятельность в россии, ускорить сокращение своего российского бизнеса или выход из этого рынка. Об этом глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа заявил в письме членам Европейского парламента, передает Bloomberg.

Европейский центральный банк призывает банки стран ЕС, все еще продолжающих свою деятельность в россии, ускорить сокращение своего российского бизнеса или выход из этого рынка.

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Беспокойство ЕЦБ

«Я неоднократно публично выражал обеспокоенность по поводу неутешительно медленного прогресса банков в снижении рисков, связанных с текущими операциями на российском рынке», — написал Энриа.

По его словам, ЕЦБ «призвал эти банки ускорить свои стратегии сокращения и выхода, утвердив четкие дорожные карты» и регулярно отчитываться о прогрессе в этом вопросе перед своими руководящими органами и наблюдательным органом.

Находящиеся под наблюдением ЕЦБ банки сократили кредитные портфели в России в 2022 году на 37% и этот процесс ускорился в конце года.

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Энриа добавил, что ЕЦБ «постоянно оценивает, оправданы ли дальнейшие надзорные действия» для отдельных банков, в том числе по их достаточности капитала.

По оценке Bloomberg, в первом квартале 2023 года банки ЕС сохраняли в зоне риска в россии капитал на сумму 45 млрд евро. Это почти половина того объема, который был по состоянию на конец февраля 2022 года.

Более всего подвержен риску австрийский Raiffeisen Bank International с более чем 20 млрд евро. Руководство банка прогнозирует изменение коэффициента достаточного базового капитала (CET1) на 230 базисных пунктов в случае списания российских активов.

Для сравнения, у итальянской UniCredit этот показатель изменится на 40 базисных пунктов, а у венгерской OTP Group — на 20.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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