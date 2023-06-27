Латвия внесла россию в перечень оффшоров

Правительство Латвии приняло решение включить рф в перечень стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вообще без налога с 1 июля 2023 года. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Delfi .

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Кого внесли в список оффшоров

Кроме россии, в список оффшоров также вошли Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Минфин Латвии призвал налогоплательщиков обратить особое внимание на операции с лицами, расположенными, основанными или зарегистрированными в этих странах и территориях.

Эти страны были добавлены в список оффшоров, поскольку они не сотрудничают в сфере налогообложения Европейского Союза (ЕС), который был обновлен 14 февраля 2023 года.

Минфин Латвии пояснил, что новые положения содержат прямую ссылку на перечень ЕС и его регулярное обновление во избежание дальнейших регулярных технических изменений и обеспечения максимально эффективного и своевременного реагирования на изменения в перечне ЕС.

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В Минфине напомнили, что нормативно-правовые акты Латвии, регулирующие сферу прямого налогообложения, предусматривают специальный налоговый режим (защитные меры) в случае совершения операций с находящимися лицами, основанными или зарегистрированными в странах и территориях с низким или нулевым уровнем налогообложения.