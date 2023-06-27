С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере $34 млрд. Более $22 млрд из этой суммы уже предоставлено Украине. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Украина получила уже более $22 млрд от Всемирного банка и стран-доноров
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Помощь Банка и фондов
По словам Марченко, финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержании сбалансированности государственного бюджета.
Министр финансов отдельно поблагодарил за недавнее подписание соглашения о дополнительных $1,76 млрд, которые Украина получит от США, Великобритании и Финляндии в рамках Проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что группа Всемирного банка предоставит дополнительную финансовую поддержку Украине на $1,75 млрд, финансирование состоит из гарантированной Великобританией займа на сумму $500 млн, грантов на $1,25 млрд от США и на $15 млн — от правительства Финляндии.
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