В Morgan Stanley предсказали обвал индекса S&P 500 на 10% до конца года

В инвестиционном банке ожидают, что прогноз по прибыли на акцию окажется ниже консенсуса. По мнению Уилсона, для компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, этот показатель составит $185 по сравнению со средним прогнозом в $220.

«Мы считаем, что риски серьезной коррекции сейчас как никогда высоки», — отметил эксперт Morgan Stanley. Эксперт также добавил, что динамика акций стоимости превзойдет акции роста, поскольку инвесторы обратятся к защитным секторам.

Ранее в июне главный рыночный стратег американской консалтинговой компании Carson Group Райан Детрик допустил, что американский индекс S&P 500 продолжит ралли и до конца года обновит исторический максимум.

По мнению Детрика, в запасе у рынка остается большой потенциал роста. Вверх S&P 500 будет подталкивать сочетание устойчивого потребительского уровня расходов, снижения инфляции и окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, пояснил эксперт.

Индекс S&P 500 вырос до исторического максимума 4 января 2022 года, достигнув отметки 4818,62 пункта. Однако после этого на фондовом рынке США началась затяжная коррекция на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции в стране и начала периода ужесточения процентных ставок ФРС США.

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Всего в 2022 году индекс потерял более 20%. С начала 2023 года бенчмарк вырос на 13,25%, до 4348,32 пункта, согласно данным закрытия торгов 23 июня.