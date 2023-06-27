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27 июня 2023, 8:51 Читати українською

В Morgan Stanley предсказали обвал индекса S&P 500 на 10% до конца года

Индекс широкого рынка S&P 500 может обвалиться до 3900 пунктов до конца года. Об этом заявил главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон, пишет Bloomberg.

Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон считает, что индекс широкого рынка S&P 500 может обвалиться до 3900 пунктов до конца года.
Фото: depositphotos

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Ожидания Morgan Stanley

В инвестиционном банке ожидают, что прогноз по прибыли на акцию окажется ниже консенсуса. По мнению Уилсона, для компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, этот показатель составит $185 по сравнению со средним прогнозом в $220.

«Мы считаем, что риски серьезной коррекции сейчас как никогда высоки», — отметил эксперт Morgan Stanley. Эксперт также добавил, что динамика акций стоимости превзойдет акции роста, поскольку инвесторы обратятся к защитным секторам.

Читайте: Инвестиции в S&P500: что на самом деле покупают инвесторы

Напомним

Ранее в июне главный рыночный стратег американской консалтинговой компании Carson Group Райан Детрик допустил, что американский индекс S&P 500 продолжит ралли и до конца года обновит исторический максимум.

По мнению Детрика, в запасе у рынка остается большой потенциал роста. Вверх S&P 500 будет подталкивать сочетание устойчивого потребительского уровня расходов, снижения инфляции и окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, пояснил эксперт.

Индекс S&P 500 вырос до исторического максимума 4 января 2022 года, достигнув отметки 4818,62 пункта. Однако после этого на фондовом рынке США началась затяжная коррекция на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции в стране и начала периода ужесточения процентных ставок ФРС США.

Читайте: С начала года S&P 500 вырос на 7,55%: 20 компаний, которые это сделали

Всего в 2022 году индекс потерял более 20%. С начала 2023 года бенчмарк вырос на 13,25%, до 4348,32 пункта, согласно данным закрытия торгов 23 июня.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 июня 2023, 9:19
#
Сто пудів, буде… не факт, що 10% і не факт, що до кінця року… але щось буде. Такі от прогнози за методикою Моргана. Або дощик, або сніг, або буде, або ні…
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