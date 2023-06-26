В этом видео мы поговорили с Сергеем Фурсой об URC 2023, украинской коррупции и влиянии войны на нее и как Украине нужно преодолеть демографический кризис.
Приятного просмотра!
Война рождает коррупцию. Когда восстановится Украина и что для этого нужно (видео)
В этом видео мы поговорили с Сергеем Фурсой об URC 2023, украинской коррупции и влиянии войны на нее и как Украине нужно преодолеть демографический кризис.
Источник: Минфин
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