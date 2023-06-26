Нацбанк снова смягчил некоторые военные ограничения по валютным операциям

Национальный банк утвердил новые исключения из военных запретов и ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 84 от 23 июня 2023 года.

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Что отменили

В частности, НБУ отменил запрет на выдачу наличной инвалюты со счетов для органов, подразделений и личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для проведения выплат должностным лицам, которые направляются на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и предоставления гуманитарной помощи в другие государства.

Также упрощены валютные ограничения для финансового управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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