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26 июня 2023, 17:03 Читати українською

Нацбанк снова смягчил некоторые военные ограничения по валютным операциям

Национальный банк утвердил новые исключения из военных запретов и ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 84 от 23 июня 2023 года.

Национальный банк утвердил новые исключения из военных запретов и ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18.

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Что отменили

В частности, НБУ отменил запрет на выдачу наличной инвалюты со счетов для органов, подразделений и личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для проведения выплат должностным лицам, которые направляются на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и предоставления гуманитарной помощи в другие государства.

Также упрощены валютные ограничения для финансового управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте: Нацбанк изменил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ

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Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+22
Kaleso
Kaleso
26 июня 2023, 17:52
#
Ідемо до відміни фіксованого курсу
+
0
Sagittarius
Sagittarius
26 июня 2023, 20:08
#
Хай хоча би продаж валюти банкам дозволили б і в т. ч. online, у додатках.
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