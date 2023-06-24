Акции крупнейших российских компаний стремительно пошли вниз после заявления главы ПИК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» идут на Москву. Об этом сообщает российский РБК.
Акции российских компаний упали на фоне начала переворота в России
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Призывы Пригожина к государственному перевороту ударили по фондовому рынку России. Индекс Московской биржи к концу вчерашнего дня снизился на 2,12%.
Кроме того, упали акции:
- Сбербанка — на 1,56%,
- Роснефти — на 1,17%,
- Газпрома — на 1,10%,
- Лукойла — на 1,75%,
- Яндекса — на 4,15%.
По данным investing.com, российские акции на внебиржевой площадке «Тинькофф Инвестиции» падали сегодня утром на 2−7% до момента их остановки.
К 11:35 по киевскому времени акции Московской биржи на «Тинькофф Инвестиции» снижались на 4,77%.
Что касается наиболее тяжеловесных бумаг индекса Мосбиржи, то:
- обычные акции Сбербанка подешевели утром на внебиржевых торгах «Тинькофф Инвестиции» на 5,29%,
- акции Лукойла — на 6,8%,
- Роснефти — на 2,86%,
- Газпрома — на 2,36%.
По состоянию на 11:42 по Киеву внебиржевые торги ценными бумагами в «Тинькофф Инвестициях» были недоступны.
Индекс Мосбиржи IMOEX2 по итогам вечерней сессии пятницы упал на 2,79% до 2737,15 пункта.
Напомним
Глава ЧВК«Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям «вагнеровцев». По словам Пригожина, министр обороны
Пригожин со своими боевиками быстро захватил Ростов-на-Дону, после чего заявил, что «вагнеровцы» идут на Москву. При этом сообщается, что из-за этого блокируются стратегические переправы в столицу РФ.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бунт главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в РФ.
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