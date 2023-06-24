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24 июня 2023, 14:00 Читати українською

Акции российских компаний упали на фоне начала переворота в России

Акции крупнейших российских компаний стремительно пошли вниз после заявления главы ПИК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» идут на Москву. Об этом сообщает российский РБК.

Акции крупнейших российских компаний стремительно пошли вниз после заявления главы ПИК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» идут на Москву.
Фото: depositphotos.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Призывы Пригожина к государственному перевороту ударили по фондовому рынку России. Индекс Московской биржи к концу вчерашнего дня снизился на 2,12%.

Кроме того, упали акции:

  • Сбербанка — на 1,56%,
  • Роснефти — на 1,17%,
  • Газпрома — на 1,10%,
  • Лукойла — на 1,75%,
  • Яндекса — на 4,15%.

По данным investing.com, российские акции на внебиржевой площадке «Тинькофф Инвестиции» падали сегодня утром на 2−7% до момента их остановки.

К 11:35 по киевскому времени акции Московской биржи на «Тинькофф Инвестиции» снижались на 4,77%.

Что касается наиболее тяжеловесных бумаг индекса Мосбиржи, то:

  • обычные акции Сбербанка подешевели утром на внебиржевых торгах «Тинькофф Инвестиции» на 5,29%,
  • акции Лукойла — на 6,8%,
  • Роснефти — на 2,86%,
  • Газпрома — на 2,36%.

По состоянию на 11:42 по Киеву внебиржевые торги ценными бумагами в «Тинькофф Инвестициях» были недоступны.

Индекс Мосбиржи IMOEX2 по итогам вечерней сессии пятницы упал на 2,79% до 2737,15 пункта.

Напомним

Глава ЧВК«Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям «вагнеровцев». По словам Пригожина, министр обороны Р Ф Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

Пригожин со своими боевиками быстро захватил Ростов-на-Дону, после чего заявил, что «вагнеровцы» идут на Москву. При этом сообщается, что из-за этого блокируются стратегические переправы в столицу РФ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бунт главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в РФ.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:18
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Мятежники используют тактику, которую так или иначе применяли при броске на Триполи. Колоны с личным составом и техникой стараются поддерживать максимальный темп и идут под прикрытием мобильной эшелонированной системы ПВО. ЗРПК «Панцирь» работает в движении. Так же используют «Стрелы» и ПЗРК. В штабе ЧВК — грамотные офицеры в отставке, Родина их хорошо учила, а они хорошо учились. Кроме того сотрудники компании используют свою службу разведки и контрразведки, закрытую связь. И конечно опыт боевого применения в различных условиях. Это гибкий организм. Повторяю, люди, которые встали на путь измены бьют по нашим вертолетам, стреляют по нашим братьям. Это не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами. Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна — законно избранная власть. @epoddubny 353.4Kviews 13:02 Из пропутинских телеграмм-каналов.
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AleksandrBank
AleksandrBank
24 июня 2023, 14:42
#
Не плач, скоро грошей твої хозяїни не перечислять
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:35
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Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что в 03.00 бойцов ССО, которые находились в отпуске в Москве и Московской области вооружили и отправили на М4 «встречать» ЧВК Вагнер. Из техники: несколько БТР. Вооружение с собой те самые 02 БК (на несколько часов боя), о которых говорил недавно Пригожин. «Пригожин явно не блефует, у них минимум 20 тысяч бойцов. Многие из них с серьезным опытом. Решения в Вагнере принимаются не как в МО через кучу докладчиков наверх, а почти мгновенно. Сил, брошенных на оборону Москвы, не хватит их остановить. В ЧВК сдаются частями, просто переходят под их контроль», — рассказал источник.
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:47
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Из Москвы в Питер направляются сразу несколько бизнес джетов. Судя по всему элиты покидают Москву.
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:48
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Источник ВЧК-ОГПУ : На время КТО и в связи с угрозой захвата Москвы ЧВК Вагнер, органы госуправления могут перевести в Питер. Ряд высокопоставленных чиновников уже в северной столице.
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:51
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Пригожин: «Мы не убили по дороге ни одного человека. Без единого выстрела мы захватили здание штаба в Ростове. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди с флагами ЧВК. В продуктовых магазинах ребятам предлагают не платить за покупки».
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:53
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На этот раз всё серьёзно: рубль упал — теперь доллар стоит по 90р, крупные банки могут схлопнуться в ближайшие дни, а российский рынок акций летит вниз хуже чем в 2022 году. Из каких банков нужно забирать деньги прямо сейчас, что делать со сбережениями и как не наделать ошибок — читайте на канале известного экономиста Азата Валеева. В 2022 он призывал не покупать доллар по 100 рублей и спас деньги тысяч людей, а осенью предсказал мобилизацию за 2 месяца до официального начала. Сейчас он подробно разбирает текущую ситуацию, первым даёт нефейковые инсайды и говорит как сохранить деньги и действовать без паники.
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 июня 2023, 14:54
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Самолет Путина вылетел из Москвы и пропал с радаров Специальный борт Ил96−300ПУ (Пункт управления) президента Владимира Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 мск, свидетельствуют данные FlightRadar. Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он пропал из тректинговой системы. В Тверской области находится одна из резиденций Путина. На этом самолете установлено оборудование для управления Вооруженными силами.
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