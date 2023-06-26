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26 июня 2023, 14:02 Читати українською

НБУ может начать снижение учетной ставки уже в июле

Нацбанк начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре — такую возможность считают реальной большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Нацбанк начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре — такую возможность считают реальной большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ.

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Решение Комитета

Трое из 11 членов комитета были готовы снизить учетную ставку уже в июне, но большинство участников последнего заседания высказались против. Они решили, что риски от преждевременного снижения учетной ставки гораздо больше, чем от удержания ее неизменной.

Уже в июле ситуация может измениться.

«Большинство членов Комитета по монетарной политике считают возможным снижение учетной ставки на 1−2 в. п., начиная с июля или сентября. Они согласились, что в случае дальнейшего, более стремительного прогноза, замедления общей и базовой инфляции, соответствующего улучшения ожиданий и сохранения достаточного объема международных резервов НБУ сможет перейти к циклу снижения учетной ставки без риска потери привлекательности гривневых активов», — говорится в сообщении регулятора.

Читайте: Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

Но если Украина столкнется с новыми вызовами, то Национальный банк готов отсрочить это решение.

Напомним

В июне правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Читайте: Нацбанк готов снижать учетную ставку раньше 4 квартала, но при определенных условиях

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
26 июня 2023, 15:24
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