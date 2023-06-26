Пенсионный Фонд завершил финансирование пенсий в июне. Сколько ушло на субсидии и больничные

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий через месяц. Последнюю сумму средств на эти цели выделили 23 июня, сообщает пресс-служба ПФУ.

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Сколько направили на пенсии

На пенсионные выплаты за месяц было направлено 57,6 млрд грн:

47,5 млрд грн — через уполномоченные банки;

10,1 млрд грн — через государственную Укрпочту.

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Кроме того, ПФУ перечислил 1,03 млрд грн на выплату жилищных субсидий и льгот. И еще 2,09 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1,01 млрд грн — на оплату больничных.

«В июне предоставлено 783 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины», — добавили в фонде.

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