Нацбанк возобновляет требования по залоговому имуществу

Нацбанк продолжает постепенное возобновление действия приостановленных с начала введения военного положения требований Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Требования по залоговому имуществу

В частности, возобновляются требования по осуществлению банками периодической переоценки и проверки наличия и состояния имущества, полученного в залог.

Так, с 31 июля 2023 г. возобновляется отсчет сроков для проведения проверки наличия и состояния имущества, полученного в залог.

Восстановление отсчета будет осуществляться постепенно и не будет распространяться на имущество на территориях, где ведутся боевые действия, на временно оккупированных территориях или, если по суждению банка, осуществление такой проверки несет угрозу безопасности жизни и здоровью проверяющих.

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Также уточнены отдельные требования по хранению банками на корреспондентских счетах средств в связи с применением специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Кроме того, расширен перечень активных операций со связанными с банком лицами, на которые не распространяется запрет, установленный с начала введения в Украине военного положения.

Такой перечень дополнен операциями по предоставлению обеспеченных гарантий на внутреннем рынке Украины и гарантий из контргарантий материнских банков.

Изменения в постановление вступили в силу 24 июня 2023 года.