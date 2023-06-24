FATF не внесла Россию в «черный список»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июня 2023, 11:14 Читати українською

FATF не внесла Россию в «черный список»

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась включать Россию в «серый» или «черный» списки, что бы еще больше изолировало российскую экономику. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам пленарного заседания FATF, состоявшегося 21−23 июня в Париже.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась включать Россию в «серый» или «черный» списки, что бы еще больше изолировало российскую экономику.
Фото: facebook.com/theFATF

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно сообщению, по итогам заседания «черный» список стран, устанавливаемый FATF, не изменился. В него по-прежнему входят Северная Корея, Иран и Мьянма.

В «серый» список стран, подлежащих усиленному мониторингу, внесли Камерун, Хорватию и Вьетнам.

В то же время FATF признала, что военное вторжение РФ в Украину противоречит принципам организации.

«FATF снова выражает глубокие соболезнования народу Украины в связи с безосновательной потерей человеческих жизней и разрушением инфраструктуры и общества в результате продолжающегося военного вторжения РФ в Украину. Агрессивная война Российской Федерации против Украины продолжает противоречить принципам FATF по содействию безопасности, безопасности и целостности мировой финансовой системы и обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению, по которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF», — говорится в сообщении FATF.

Реакция Министерства финансов Украины

Министерство финансов Украины не соглашается с решением FATF не принимать дальнейшие меры против России, несмотря на увеличение количества нарушений стандартов FATF.

«FATF было известно об увеличении количества нарушений со стороны России, но на пленарном заседании, состоявшемся в Париже на этой неделе, было принято решение не вносить страну в „черный список“. Министерство финансов понимает сложность достичь консенсуса среди широкого круга членов FATF. Однако существует риск, что это решение может спровоцировать Россию еще больше подрывать глобальную финансовую безопасность», — заявили в Минфине.

Читай также: Украина работает над включением РФ в «черный список» FATF — НБУ

Министерство указывает, что после приостановления членства России в FATF в феврале 2023 г. она активизировала деятельность, связанную с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также уклонением от санкций.

В частности, за это время Кремль углубил сотрудничество с государствами, внесенными в «черный список» FATF: торговля оружием и топливом с Северной Кореей вопреки санкциям ООН, построение более крепких связей с Ираном, продажа истребителей, покупка беспилотников для атак на Украину и сотрудничество банковских систем двух стран

«Россия четко отвечает критериям для внесения в „черный список“, и мы не согласны с решением FATF не включать ее в него. Необходима консолидированная позиция международного сообщества, чтобы противостоять угрозе целостности мировой финансовой системы со стороны России и заставить ее отказаться от вопиющих нарушений международных» норм и стандартов FATF. Каждый день, когда мы не действуем должным образом, мы тем самым провоцируем дальнейший хаос и разрушение", — заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (Financial Action Task Force, FATF) бессрочно приостановила членство российской федерации.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
yarg
yarg
24 июня 2023, 11:26
#
А когда Пригожин президентом станет — не передумают ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июня 2023, 12:34
#
Им пофиг кто президент…
Главное — российское бабло…
+
0
Exba
Exba
24 июня 2023, 12:42
#
Так, а смысл тогда? Вариант смещения Путина всех устроит. Наоборот, можно будет вести речь о нормализации отношений. А то, что Пригожин сидел, так не первый президент-сиделец. Будет в одном ряду с Валенсой, Януковичем и Манделой.
+
0
Lamo
Lamo
24 июня 2023, 13:01
#
Який там зараз курс в обмінниках, хто знає? =))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами