Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась включать Россию в «серый» или «черный» списки, что бы еще больше изолировало российскую экономику. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам пленарного заседания FATF, состоявшегося 21−23 июня в Париже.
FATF не внесла Россию в «черный список»
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Согласно сообщению, по итогам заседания «черный» список стран, устанавливаемый FATF, не изменился. В него по-прежнему входят Северная Корея, Иран и Мьянма.
В «серый» список стран, подлежащих усиленному мониторингу, внесли Камерун, Хорватию и Вьетнам.
В то же время FATF признала, что военное вторжение РФ в Украину противоречит принципам организации.
«FATF снова выражает глубокие соболезнования народу Украины в связи с безосновательной потерей человеческих жизней и разрушением инфраструктуры и общества в результате продолжающегося военного вторжения РФ в Украину. Агрессивная война Российской Федерации против Украины продолжает противоречить принципам FATF по содействию безопасности, безопасности и целостности мировой финансовой системы и обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению, по которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF», — говорится в сообщении FATF.
Реакция Министерства финансов Украины
Министерство финансов Украины не соглашается с решением FATF не принимать дальнейшие меры против России, несмотря на увеличение количества нарушений стандартов FATF.
«FATF было известно об увеличении количества нарушений со стороны России, но на пленарном заседании, состоявшемся в Париже на этой неделе, было принято решение не вносить страну в „черный список“. Министерство финансов понимает сложность достичь консенсуса среди широкого круга членов FATF. Однако существует риск, что это решение может спровоцировать Россию еще больше подрывать глобальную финансовую безопасность», — заявили в Минфине.
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Министерство указывает, что после приостановления членства России в FATF в феврале 2023 г. она активизировала деятельность, связанную с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также уклонением от санкций.
В частности, за это время Кремль углубил сотрудничество с государствами, внесенными в «черный список» FATF: торговля оружием и топливом с Северной Кореей вопреки санкциям ООН, построение более крепких связей с Ираном, продажа истребителей, покупка беспилотников для атак на Украину и сотрудничество банковских систем двух стран
«Россия четко отвечает критериям для внесения в „черный список“, и мы не согласны с решением FATF не включать ее в него. Необходима консолидированная позиция международного сообщества, чтобы противостоять угрозе целостности мировой финансовой системы со стороны России и заставить ее отказаться от вопиющих нарушений международных» норм и стандартов FATF. Каждый день, когда мы не действуем должным образом, мы тем самым провоцируем дальнейший хаос и разрушение", — заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Напомним
«Минфин» писал, что в феврале 2023 года группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (Financial Action Task Force, FATF) бессрочно приостановила членство российской федерации.
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Главное — российское бабло…