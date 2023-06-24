Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 19 по 23 июня, купил на межбанковском валютном рынке $8,29 млн и продал $435,82 млн. Отрицательное сальдо составило $427,53 млн против $435,82 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $8,29 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $165,27 млн;

продал $11 922,89 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $11 757,62 млн.

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