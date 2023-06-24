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24 июня 2023, 9:28 Читати українською

Проблемы Binance в Бельгии и Бразилии, FTX через суд требует вернуть $700 миллионов: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Финрегулятор Бельгии потребовал от Binance немедленно прекратить работу в стране

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) отметило, что криптовалютная биржа Binance предлагает и предоставляет услуги обмена в Бельгии между виртуальными валютами и легальными валютами, а также услуги депозитарного кошелька из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Поэтому FSMA приказало Binance немедленно прекратить предлагать или предоставлять любые такие услуги в Бельгии.

Несоблюдение этого запрета влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 136 бельгийского Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

FSMA считает, что, предлагая такие услуги в Бельгии из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, Binance нарушает этот запрет.

«Таким образом, своим решением от 23 июня 2023 года FSMA решило потребовать от Binance немедленно прекратить предлагать или предоставлять любые услуги по обмену в Бельгии между виртуальными валютами и законными валютами, а также услуги депозитарного кошелька», — говорится в сообщении FSMA.

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FTX через суд потребовала от «друзей Бэнкмана-Фрида» вернуть $700 миллионов

Проходящая через процедуру банкротства криптовалютная биржа FTX подала в суд на партнеров экс-CEO Сэма Бэнкмана-Фрида и связанные с ними фирмы с требованием вернуть $700 млн инвестиций. Об этом сообщает Reuters.

Ответчиками названы K5 Global, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также аффилированные лица и совладельцы Майкл Кивс и Брайан Баум.

В заявлении FTX назвала Сэма Бэнкмана-Фрида «расточительным меценатом», который «осыпал» Кивса, Баума и K5 Global наличными в рамках схемы мошеннических растрат активов компании в личных целях.

В 2022 году Бэнкман-Фрид санкционировал перевод ответчикам $700 млн. Экс-CEO платформы рассчитывал получить финансирование для спасения FTX за несколько дней до подачи заявления на банкротство в ноябре 2022 года, говорится в иске. Он рассчитывал на связи Баума и Кивса среди знаменитостей и в деловых кругах.

Бэнкман-Фрид назвал последнего как «вероятно, человека с самыми большими связями, которого ему когда-либо доводилось встречать» и «универсальным маркетплейсом» для политических отношений и партнерства со знаменитостями. Некоторыми из них он мог обзавестись в период своей работы на Хиллари Клинтон, когда та была сенаторкой от штата Нью-Йорк.

Согласно документу, Бэнкман-Фрид отмел опасения сотрудников FTX, что K5 «пытался обмануть» руководство платформы. Он продолжал выделять средства в стремлении усилить собственный политический и социальный вес.

Экс-CEO авторизовал инвестиции в проекты K5, которые обогатили Кивса и Баума, без какой-либо отдачи для биржи или ее клиентов, говорится в документе.

В рамках одной такой сделки подконтрольная Бэнкману-Фриду компания использовала средства FTX на сумму $214 млн для покупки миноритарной доли в бренде текилы под названием «818» от Кендалл Дженнер, в то время как активы компании оценивались всего в $2,94 млн.

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Власти Бразилии проверят местный филиал Binance на связь с финансовыми пирамидами

Криптовалютная биржа Binance Brazil столкнулась с проверкой со стороны регуляторных органов Бразилии. Альфредо Гаспар, представитель Конгресса и участник парламентской комиссии по расследованию финансовых пирамид, требует пригласить Гильерме Хаддада, руководителя Binance Brazil, на показания перед бразильским парламентом.

Это сообщение является частью расследования в отношении финансовых пирамид, которое сейчас продолжается в стране.

Чтобы Хаддада вызвали в суд, должны проголосовать другие члены парламентской комиссии. Голосование о вызове в суд состоится 27 июня.

В своем заявлении конгрессмен написал, что Binance использовали финансовые пирамиды, такие как Ever Operations and Investments и Braiscompany, для облегчения перевода активов.

«Следовательно, чрезвычайно важно разобраться в деятельности Binance, ее связи с B Fintech и ее участия в компаниях, в отношении которых возбуждены судебные дела за причинение вреда бразильским потребителям, поскольку это тесно связывает Binance с текущим расследованием» — заявил Гаспар.

Власти Бразилии также заявили, что намерение вызвать компанию в суд связано с проверками со стороны регуляторов по всему миру. Binance столкнулась с проверкой со стороны властей США, Франции, Нидерландов, Великобритании, а также отменила лицензию в Кипре.

JPMorgan будет обрабатывать переводы в евро для Siemens при помощи своего блокчейна и токена JPM Coin

Инвестиционный банк JPMorgan сообщил о начале обработки деноминированных в евро платежей с помощью своей блокчейн-платформы JPM Coin.

Проект JPM Coin появился в 2019 году, а в 2020 году систему начали использовать для коммерческих платежей. Платформа позволяет клиентам совершать международные переводы как на собственные счета, так и на счета других клиентов банка.

При этом благодаря блокчейну переводы с помощью JPM Coin можно делать круглосуточно и заметно быстрее, чем при использовании традиционных методов.

По словам директора JPMorgan по монетным системам Европы, Ближнего Востока и Африки Басака Топрака, деноминированные в евро платежи через JPM Coin были запущены в среду, 22 июня.

Уже сейчас один из крупнейших конгломератов Германии Siemens провел свой первый международный платеж с помощью блокчейн-платформы.

С момента запуска системы через JPM Coin было совершено платежей на $300 млрд. При этом JPMorgan ежедневно обрабатывает традиционных платежей на $10 трлн.

Источник: Минфин
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