Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет по регулированию криптовалютной отрасли в Латинской Америке и Карибском бассейне. Регулятор отметил разницу в подходе властей и признал неэффективной блокировку криптовалют в долгосрочной перспективе.
МВФ признал неэффективной блокировку криптовалют
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В отчете говорится о том, какого подхода придерживаются разные страны в вопросах регулирования рынка цифровых активов и интеграции цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Так, например, Сальвадор легализовал биткоин еще в 2021 году. В то же время другие страны делают ставку по большей части на CBDC. Так, например, Багамы стали первой страной в мире, которая запустила цифровую версию фиата в 2020 году.
В МВФ пришли к выводу, что постепенная трансформация финансовой системы — это правильный подход, а вот запрет криптовалют неэффективен.
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«Несмотря на то, что несколько стран (в исследуемом регионе) полностью запретили криптоактивы, этот подход может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе», — говорится в отчете.
МВФ рекомендует сконцентрироваться в первую очередь на управлении спросом, оставив попытки «задавить» его. В регионе растет потребность в цифровых финансовых решениях, и регулятор указал на возможность восполнить его регулируемыми инструментами, например, в виде CBDC.
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