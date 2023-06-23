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23 июня 2023, 15:04 Читати українською

Binance.US возобновила вывод долларов и меняет некоторые торговые пары

Американская криптобиржа Binance.US возобновила снятие депозитов в долларах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Американская криптобиржа Binance.
Фото: decrypt.co

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В Binance.US отметили, что криптобирже удалось договориться с банковскими партнерами и решить проблему. Клиенты, которые ранее пытались вывести средства, должны повторить свой запрос. По словам криптобиржи, вывод средств займет не более 5 дней.

При этом пользователей предупредили, что возобновление может носить временный характер. Поэтому сейчас Binance.US находятся в поиске новых банков-партнеров.

Также криптобиржа советует клиентам перестраховаться: конвертировать доллары в стейблкоины или не медлить с выводом фиата.

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Торговые пары

С 26 июня криптобиржа добавит новые пары с USDT: ANKR, DAI, DASH, HBAR, ICX, IOTA, RVN, WAVES, XNO, XTZ и ZIL.

При этом с платформы Advanced Trading они удалят часть торговых пар с фиатным долларом (USD). С 26 июня тут останутся только пары с такими активами: BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC и USDT.

В Binance.US создали таблицу, в которой указано, какие пары будут торговаться с USD и USDT, а какие только с USDT.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила соглашение с криптобиржей Binance об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к активам клиентов Binance.US.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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