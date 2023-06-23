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23 июня 2023, 15:38 Читати українською

НАПК внесло китайского автопроизводителя Geely в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.
Фото: zgh.com

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Причина

Основанием для этого решения стало то, что компания Zhejiang Geely Holding Group Co. продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.

Стоит отметить, что компания Geely принадлежит частному владельцу китайского предпринимателя-миллиардера Ли Шуфу и владеет несколькими брендами:

  • Geely Auto,
  • Lynk & Co,
  • Zeekr,
  • Volvo Cars,
  • Polestar,
  • Lotus,
  • London Electric Vehicle Company,
  • Farizon Auto,
  • CAOCAO Mobility.

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В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 229 место. Дэниел Ли, исполнительный директор холдинговой компании Geely, заявлял, что не хочет говорить своим компаниям покидать рынок России.

«Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента», — сказал он, выступая на саммите FT «Будущее автомобиля».

Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину.

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По данным НАПК, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 единиц до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более $20 млрд.

Дистрибьютором бренда Geely в России является компания ООО «Джили-Моторс», выручка которой за 2022 год выросла на 82% до $800 млн, чистая прибыль выросла на 5105% до $201 млн, налогов в бюджет РФ уплачено на сумму свыше $51,4 млн.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в РФ. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.

«Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было», — отметили в НАПК.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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