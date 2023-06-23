ЕБРР предоставляет Укрэксимбанку кредит на 50 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на 50 млн евро государственному Укрэксимбанку , чтобы поддержать его в обеспечении непрерывного доступа к финансированию для пострадавших от войны предприятий и муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«Этот кредит, подпадающий под „Программу обеспечения устойчивости и средств к существованию“ ЕБРР, направленную на минимизацию экономического ущерба от войны, был подписан сегодня в лондонской штаб-квартире ЕБРР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства усилят кредитную способность банка, помогая ему укрепить и диверсифицировать свою фондовую базу, а также обеспечат финансовую поддержку частному бизнесу (включая малые и средние предприятия, средние и крупные корпорации) и пострадавшим от войны муниципалитетам.

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«ЕБРР, взявший на себя обязательство инвестировать в Украину 3 млрд евро в 2022−23 годах и выделивший 1,7 млрд евро в 2022 году плюс еще 200 млн евро, мобилизованных через партнерские финансовые учреждения, разделил с акционерами и донорами риски за своими операциями в стране. Половина риска по кредиту будет покрыта за счет покрытия риска первого ущерба Специальным фондом кризисного реагирования ЕБРР», — заявили в банке.

В Укрэксимбанке также напомнили, что в декабре 2022 года ЕБРР предоставил кредит в размере 25 млн. евро Львову с кредитной поддержкой США, покрывающей половину кредита, чтобы обеспечить ликвидность для адаптации.