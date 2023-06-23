ЕБРР предоставляет Укрэксимбанку кредит на 50 миллионов евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2023, 14:38 Читати українською

ЕБРР предоставляет Укрэксимбанку кредит на 50 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на 50 млн евро государственному Укрэксимбанку, чтобы поддержать его в обеспечении непрерывного доступа к финансированию для пострадавших от войны предприятий и муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на 50 млн евро государственному Укрэксимбанку, чтобы поддержать его в обеспечении непрерывного доступа к финансированию для пострадавших от войны предприятий и муниципалитетов.
Фото: vctr.media

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Этот кредит, подпадающий под „Программу обеспечения устойчивости и средств к существованию“ ЕБРР, направленную на минимизацию экономического ущерба от войны, был подписан сегодня в лондонской штаб-квартире ЕБРР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства усилят кредитную способность банка, помогая ему укрепить и диверсифицировать свою фондовую базу, а также обеспечат финансовую поддержку частному бизнесу (включая малые и средние предприятия, средние и крупные корпорации) и пострадавшим от войны муниципалитетам.

Читайте также: ЕБРР выделил кредит для Укрзализныци на 200 миллионов евро

«ЕБРР, взявший на себя обязательство инвестировать в Украину 3 млрд евро в 2022−23 годах и выделивший 1,7 млрд евро в 2022 году плюс еще 200 млн евро, мобилизованных через партнерские финансовые учреждения, разделил с акционерами и донорами риски за своими операциями в стране. Половина риска по кредиту будет покрыта за счет покрытия риска первого ущерба Специальным фондом кризисного реагирования ЕБРР», — заявили в банке.

В Укрэксимбанке также напомнили, что в декабре 2022 года ЕБРР предоставил кредит в размере 25 млн. евро Львову с кредитной поддержкой США, покрывающей половину кредита, чтобы обеспечить ликвидность для адаптации.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами