С 1 апреля 2023 вступил в силу приказ Минфина, которым несколько меняется реквизит «Назначение платежа» в налоговых платежах. До 30 июня ФОП еще имеет право прописывать этот реквизит в старом формате, но с 1 июля он утратит силу. Об этом сообщает AIN.
С 1 июля меняется формат реквизита «назначение платежа». Что делать ФОПам
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Что изменилось
Старый формат назначения платежа при уплате единого налога и ЕСВ выглядел следующим образом:
- *;101; РНОКПП; единый налог за I квартал 2023 года;;;
- *;101; РНОКПП; ЕСВ за I квартал 2023 года;;;
Где «101» — код налога, РНУКПН — регистрационный номер налогоплательщика. К полю «Назначение платежа» произвольно можно было добавлять дополнительную информацию, по типу ФИО плательщика.
Новый выглядит так:
- 101 единый налог за I квартал 2023 года
- 101 ЕСВ за I квартал 2023 года
Но есть проблема
По данным бухгалтеров, работающих с ФОП, платежи, заполненные по-новому, не всегда адекватно производятся в системе налоговой. Следовательно, платеж может потеряться. Это выливается в дополнительные проблемы для ФОП, такие, как визит в налоговую с написанием заявлений о зачислении платежа.
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«На сегодняшний день все, кто уже попытался платить налоги с новым назначением платежа (теоретически оно должно было работать
До 30 июня ФОП имели право продолжать платить налоги по старому образцу, но с 1.07.2023 это станет невозможно.
Что делать
Зарайский предполагает, что проблемы с разнесением платежей с новым форматом платежа могут остаться и после наступления предельного срока. Поэтому советует предпринимателям заплатить налоги до 30.06.2023.
«Если у вас есть возможность, то стоит уплатить налоги, срок уплаты которых приходится на июль, уже сейчас, заранее, еще в июне,
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Если все же произошло так, что налогоплательщик указал реквизит по-новому, и платеж не отражается в электронном кабинете налогоплательщика от налоговой, нужно:
- найти квитанцию за платеж;
- в электронном кабинете налоговой, в разделе «Переписка с ГНС» написать заявление с просьбой найти платеж, прикрепить к нему квитанцию, подписать письмо своей электронной подписью и отправить;
- налоговая должна найти платеж по реквизитам, после чего он будет отображаться в кабинете плательщика.
Этот алгоритм действительно действует для любых случаев, когда плательщик провел платеж в срок, и банк его перечислил, но в кабинете налоговой платеж не отображается.
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Комментарии - 1
юридических лиц плательщиков
налогов, а не только ФОПов…