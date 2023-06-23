С 1 июля меняется формат реквизита «назначение платежа». Что делать ФОПам

С 1 апреля 2023 вступил в силу приказ Минфина, которым несколько меняется реквизит «Назначение платежа» в налоговых платежах. До 30 июня ФОП еще имеет право прописывать этот реквизит в старом формате, но с 1 июля он утратит силу. Об этом сообщает AIN.

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Что изменилось

Старый формат назначения платежа при уплате единого налога и ЕСВ выглядел следующим образом:

*;101; РНОКПП; единый налог за I квартал 2023 года;;;

*;101; РНОКПП; ЕСВ за I квартал 2023 года;;;

Где «101» — код налога, РНУКПН — регистрационный номер налогоплательщика. К полю «Назначение платежа» произвольно можно было добавлять дополнительную информацию, по типу ФИО плательщика.

Новый выглядит так:

101 единый налог за I квартал 2023 года

101 ЕСВ за I квартал 2023 года

Но есть проблема

По данным бухгалтеров, работающих с ФОП, платежи, заполненные по-новому, не всегда адекватно производятся в системе налоговой. Следовательно, платеж может потеряться. Это выливается в дополнительные проблемы для ФОП, такие, как визит в налоговую с написанием заявлений о зачислении платежа.

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«На сегодняшний день все, кто уже попытался платить налоги с новым назначением платежа (теоретически оно должно было работать с 01.04.2023 года), разделились на два лагеря. Одни говорят, что все работает и оплата отображается в лицевых картах. Другие утверждают, что уплатили 2 недели назад, а в лицевых карточках до сих пор нет информации об уплате», — рассказал налоговый консультант Александр Зарайский.

До 30 июня ФОП имели право продолжать платить налоги по старому образцу, но с 1.07.2023 это станет невозможно.

Что делать

Зарайский предполагает, что проблемы с разнесением платежей с новым форматом платежа могут остаться и после наступления предельного срока. Поэтому советует предпринимателям заплатить налоги до 30.06.2023.

«Если у вас есть возможность, то стоит уплатить налоги, срок уплаты которых приходится на июль, уже сейчас, заранее, еще в июне, до 01.07.2023 года, пока еще можно указывать назначение платежа по старому формату (точно работающему). Чтобы потом в июле не переживать, придут они или попадут в реестр неопределенных, и тогда придется писать заявления об их перебросе или еще что-нибудь».

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Если все же произошло так, что налогоплательщик указал реквизит по-новому, и платеж не отражается в электронном кабинете налогоплательщика от налоговой, нужно:

найти квитанцию за платеж;

в электронном кабинете налоговой, в разделе «Переписка с ГНС» написать заявление с просьбой найти платеж, прикрепить к нему квитанцию, подписать письмо своей электронной подписью и отправить;

налоговая должна найти платеж по реквизитам, после чего он будет отображаться в кабинете плательщика.

Этот алгоритм действительно действует для любых случаев, когда плательщик провел платеж в срок, и банк его перечислил, но в кабинете налоговой платеж не отображается.