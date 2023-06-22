Более половины украинцев, которые нашли работу в Польше, планируют работать больше года — исследование

57% украинцев устраиваются на работу в Польше по крайней мере в год. 17% респондентов ответили, что ищут работу на период от 3 до 6 месяцев, 15% сказали, что планируют работать полгода и 11% приехали сюда от месяца до трех. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

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«До полномасштабного вторжения, украинцы приезжали в Польшу в основном на 4 — 6 месяцев, а затем возвращались назад в Украину тратить заработанные деньги. Этот тренд заметно изменился — сейчас украинцы ищут работу на более длительный период, ведь понимают, что в результате их пребывание в Польше будет дольше, чем обычно.

Поэтому сейчас люди внимательнее в поиске работы и более требовательны к условиям труда и проживания. Характерно, что люди стали переучиваться на другие профессии и претендовать на более квалифицированную работу. Я уверена, что в будущем украинцы составят большую конкуренцию на местном рынке трудоустройства, даже на ТОП-позициях", — заявила Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Почему украинцы выбирают Польшу

У респондентов спросили о причинах, по которым они избрали именно Польшу, как страну для работы и жизни:

24% считают Польшу привлекательной как страну для заработка из-за географической близости с Украиной. Это самый большой показатель среди всех пунктов.

20% сказали, что избрали Польшу потому, что у них есть друзья и родственники.

Для 17% украинцев важно, что поляки ментально ближе к украинцам, особенно по сравнению со странами Западной Европы.

14% ответили, что в Польше высок уровень заработной платы.

11% избрали Польшу потому, что здесь жить дешевле, чем в других странах Европы.

9% выбрали эту страну, потому что польский язык учить легче, чем языки других стран,

5% указывают на легкость получения документов для работы.

Напомним

«Минфин» писал, что в Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.