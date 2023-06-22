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22 июня 2023, 18:27 Читати українською

Украинцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают

Власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране. Таким образом намерены заполнить места в отраслях, где не хватает рабочих рук. Об этом сообщает пресс-служба Миграционной платформы EWL.

Власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране.
Фото: pixabay.com

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По данным службы занятости Литвы, по трудовым договорам в стране работают 25 600 граждан Украины. Это почти 61% количества зарегистрированных в стране беженцев (по состоянию на март 42 000). Они восполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.

Популярные вакансии

Больше всего вакансий на предприятиях, где опыт работы не является обязательным и
не требуется знание литовского языка. Они подобны простой физической
работы, которую предлагают в Польше.

В то же время минимальная зарплата в Литве немного выше польской — это 840 евро брутто (34 тыс. грн) В Польше минимальная зарплата с июля 2023 года составит 796 евро брутто (32,1 тыс. грн).

Средняя зарплата в Литве в 2022 году составляла 1666 евро брутто (67,3 тыс. грн). Для сравнения в Польше — 1225 евро брутто (49,5 тыс. грн).

Нехватку кадров в Литве декларируют работодатели в сфере услуг, гостиничного бизнеса, производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговле.

Примеры вакансий, которые предлагают гражданам Украины в Литве:

  • Производство проводов и кабелей на заводах преимущественно для предприятий автомобильной отрасли. Зарплата — от 750 евро нетто (30,2 тыс. грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать 1000 — 1300 евро нетто (40,3−52,5 тыс. грн).
  • Работа на мясных предприятиях, связанная с нарезкой, упаковкой и маркировкой мясных изделий. В зависимости от предприятия зарплата — 680−850 евро (27,5−34,3 тыс. грн).
  • Сезонные вакансии, например, в сфере обслуживания. Это может быть работа помощником повара с зарплатой от 800 евро нетто (32,3 тыс. грн), работа в прачечных с зарплатой 700 евро нетто (28,3 тыс. грн) или работа на высадке деревьев с зарплатой 1700 евро (68,7 тыс. грн).
  • Повара нужны круглогодично независимо от сезона. На таких вакансиях предлагают зарплату 1100−1500 евро (44,4 — 60,6 тыс. грн). Такая работа требует навыков и знания языка.

«Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами.
Например, премиями, предлагающими бесплатное питание (одно- или
двукратное). Литва также является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье
для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на
расходах», — рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

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По словам экспертов, это оказывает определенный эффект. Опрос Службы занятости
Литвы свидетельствуют о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют
жить и работать в Литве.

Помощь от государства

Власти Литвы предоставляют украинцам, имеющим временную защиту:

  • единовременную помощь в размере 300 евро,
  • карты на покупку питания по 20 евро в неделю, 80 евро в месяц.

Литовская Служба занятости способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы работодателям, их трудоустроившим. Это помогает решить проблему нехватки кадров, как и простые процедуры легализации в стране.

Легализация в Литве

Литва, как и другие страны ЕС, предоставляет беженцам Украины статус временной защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальную помощь.

Сколько украинцев планирует остаться в Литве

Ранее Литовская служба занятости сообщала, что по результатам анонимный опрос украинцев, воспользовавшихся ее услугами, в будущем 34% украинских беженцев в Литве планируют остаться жить и работать в этой стране. Сейчас на ее платформе зарегистрировано 9900 вакансий. На 2600 позиций работодатели готовы принять украинцев.

По данным Центробанка Литвы, в 2022 году украинцы создали добавленную стоимость
на 400 млн евро — 1% валового внутреннего продукта. Министерство социальной защиты и труда сообщало, что за год войны в Украине украинские беженцы, нашедшие убежище в Литве, уплатили в бюджет страны более 58 млн евро налогов.

По состоянию на март в Литве зарегистрировано около 42 000 украинских беженцев.

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Источник: Минфин
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