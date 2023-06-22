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22 июня 2023, 9:38 Читати українською

Налоговый комитет ВР поддержал возврат проверок и штрафов для бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать за правительственный законопроект, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки (№ 8401). Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Даниил Гетманцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать за правительственный законопроект, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки (№ 8401).
Фото:mind.ua

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Рекомендации Комитета

«Комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект № 8401», — написал он.

По словам Гетманцева, законопроект предусматривает перенос даты вступления в силу соответствующих изменений с 1 июля 2023 года на 1 августа.

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В частности, с 1 августа отменяется 2% единый налог (ЕН). Также отдельно по регулированию перехода с 2% ЕН законопроект предусматривает:

  • плательщик 2% единого налога будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕП и указать, на какую систему налогообложения он хочет перейти;

  • вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

  • автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

  • предоставление плательщикам, перешедшим в 2023 году с 2% ЕП на общую систему, права перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления.

Напомним

По словам главы Налогового комитета В Р Даниила Гетманцева, проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Законопроект № 8401 предусматривал, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату единого налога по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.

Одна из причин, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, уменьшающих налоговую базу.

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Источник: Минфин
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