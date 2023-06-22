Райффайзен не будет проводить переводы в евро в России и в 12 странах

Российский Райффайзен банк с 3 июля прекратит проводить переводы в евро со счетов своих клиентов в 12 стран, говорится в сообщении банка в телеграмм-канале.

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Каких стран касаются ограничения

Ограничения касаются: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

По-прежнему клиенты смогут совершать переводы в евро внутри банка как между своими счетами, так и другим клиентам.

Новые условия касаются клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Новые правила вводятся из-за ограничений банков-корреспондентов, пояснили в Райффайзене.

Кроме того, нельзя будет осуществить перевод евро в другие банки на территории РФ.

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Напомним

С 20 июня «Райффайзен» ввел в Россию комиссию в 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. Такое решение объяснили «изменением рыночных условий», в связи с чем учреждение было вынуждено «ограничить количество входящих переводов в долларах».

Ранее «Минфин» писал, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с россией, что усилило контроль над австрийским кредитором, играющим критическую роль в российской экономике

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По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины прибыли Raiffeisen принесла российская «дочка» Райффайзен Банк, заработавшая 2 млрд евро. При этом российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд. евро, пишет Reuters.