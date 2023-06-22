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22 июня 2023, 9:17 Читати українською

Райффайзен не будет проводить переводы в евро в России и в 12 странах

Российский Райффайзен банк с 3 июля прекратит проводить переводы в евро со счетов своих клиентов в 12 стран, говорится в сообщении банка в телеграмм-канале.

Российский Райффайзен банк с 3 июля прекратит проводить переводы в евро со счетов своих клиентов в 12 стран, говорится в сообщении банка в телеграмм-канале.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКаких стран касаются ограниченияОграничения касаются: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Фото: depositphotos.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Каких стран касаются ограничения

Ограничения касаются: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

По-прежнему клиенты смогут совершать переводы в евро внутри банка как между своими счетами, так и другим клиентам.

Новые условия касаются клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Новые правила вводятся из-за ограничений банков-корреспондентов, пояснили в Райффайзене.

Кроме того, нельзя будет осуществить перевод евро в другие банки на территории РФ.

Читайте: Raiffeisen Bank договаривается со Сбербанком об обмене активами — СМИ

Напомним

С 20 июня «Райффайзен» ввел в Россию комиссию в 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. Такое решение объяснили «изменением рыночных условий», в связи с чем учреждение было вынуждено «ограничить количество входящих переводов в долларах».

Ранее «Минфин» писал, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с россией, что усилило контроль над австрийским кредитором, играющим критическую роль в российской экономике

Читайте: Raiffeisen, Intesa, OTP и другие: почему они продолжают работать в России и как заставить их оттуда уйти

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины прибыли Raiffeisen принесла российская «дочка» Райффайзен Банк, заработавшая 2 млрд евро. При этом российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд. евро, пишет Reuters.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
22 июня 2023, 9:56
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«З 20 червня „Райффайзен“ ввів у росії комісію в 50% для фізичних осіб за вхідні перекази в доларах з інших банків.»


Вот так и зарабатывается миллиардная прибыль. А лохам рассказывают о тенденциях и маркетингах :)
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