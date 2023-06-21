НБУ оштрафовал сервис микрокредитов Moneyveo

Национальный банк оштрафовал ООО « Манивео Скорая финансовая помощь» на 34 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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За что оштрафовали Moneyveo

По словам НБУ, штраф наложен за предоставление финансовой компанией заведомо недостоверной информации по требованию Национального банка.

Такое решение принято 20 июня 2023 года по результатам инспекционной проверки Нацбанка и вступает в силу 21 июня 2023 года.

Уплатить штраф компания обязана в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ аннулировал лицензии сервиса кредитов Money24 и шести другим финучреждениям.