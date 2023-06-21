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21 июня 2023, 19:07 Читати українською

Украина с начала войны привлекла международную помощь на $51 миллиард

Украина с начала года привлекла международную финансовую помощь на $20 млрд, а с начала войны общая сумма помощи достигла $51 млрд. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лондоне, сообщает Укринформ.

Украина с начала года привлекла международную финансовую помощь на $20 млрд, а с начала войны общая сумма помощи достигла $51 млрд.
Фото: pixabay.com

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«В этом году мы привлекли $20 млрд, а с начала войны нам всего удалось привлечь $51 млрд», — сказал Марченко.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ дважды в год будет пересматривать программу расширенного финансирования Украины.

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд. Украина получила сразу после одобрения программы.

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Источник: Минфин
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