В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину, пишет Forbs.ua.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это огромный шаг вперед в направлении помощи страховщикам гарантировать инвестиции в Украину», — подчеркнул Сунак, которого цитирует Reuters.

По его словам, это поможет устранить одно из самых больших препятствий и придаст инвесторам уверенности. Деталей новой инициативы Сунак не раскрыл.

Глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

«Это полностью соответствует предложенному Великобританией и Украиной механизму военного страхования, который мы поддерживаем», — сказала Колонна, выступая на URC 2023.

Читайте: Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков

Напомним

9 июня Риши Сунак, анонсируя URC 2023, призвал глобальных инвесторов и британский бизнес усилить свою поддержку Украины, внедряя быстрые инновации по восстановлению страны. Он подчеркнул, что экономическое восстановление Украины столь же важно, как и ее военная стратегия.

Великобритания планирует запустить ряд цифровых инструментов в рамках URC 2023, чтобы помочь Украине быстро привлечь зарубежные инвестиции.

В своем выступлении на открытии URC 2023 Сунак также объявил о пакете финансовой помощи для Украины, который будет включать $3 млрд кредитных гарантий.