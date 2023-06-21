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21 июня 2023, 16:34 Читати українською

В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину, пишет Forbs.ua.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину, пишет Forbs.ua.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«Это огромный шаг вперед в направлении помощи страховщикам гарантировать инвестиции в Украину», — подчеркнул Сунак, которого цитирует Reuters.
Фото: reuters.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это огромный шаг вперед в направлении помощи страховщикам гарантировать инвестиции в Украину», — подчеркнул Сунак, которого цитирует Reuters.

По его словам, это поможет устранить одно из самых больших препятствий и придаст инвесторам уверенности. Деталей новой инициативы Сунак не раскрыл.

Глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

«Это полностью соответствует предложенному Великобританией и Украиной механизму военного страхования, который мы поддерживаем», — сказала Колонна, выступая на URC 2023.

Читайте: Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков

Напомним

9 июня Риши Сунак, анонсируя URC 2023, призвал глобальных инвесторов и британский бизнес усилить свою поддержку Украины, внедряя быстрые инновации по восстановлению страны. Он подчеркнул, что экономическое восстановление Украины столь же важно, как и ее военная стратегия.

Великобритания планирует запустить ряд цифровых инструментов в рамках URC 2023, чтобы помочь Украине быстро привлечь зарубежные инвестиции.

В своем выступлении на открытии URC 2023 Сунак также объявил о пакете финансовой помощи для Украины, который будет включать $3 млрд кредитных гарантий.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 июня 2023, 17:30
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Великобританія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років. Респект за підтримку! Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України. За словами Сунака, ми започатковуємо «український бізнес-компакт». «Впродовж трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 миллиарди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку „зеленої“ енергетики і багато іншого — все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з всього світу», — заявив Сунак. Конференція, присвячена відновленню України, наразі проходить у Лондоні. «Саме тому ми започатковуємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновленню та реконструкції України», — додав прем'єр-міністр Британії. Нагадаємо, у Британії за новим законодавством міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі росіяни, які потрапили під санкції, зможуть жертвувати заморожені кошти на відновлення України.
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