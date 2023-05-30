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30 мая 2023, 8:34 Читати українською

Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков

Верховная Рада приняла за основу законопроект N9015 по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Верховная Рада приняла за основу законопроект N9015 по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков.
Фото: ubn.news

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«За» законопроект проголосовали 252 народных депутата.

О чем идет речь в документе

Документ разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления.

Инициатива предусматривает поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного (в том числе оборонно-промышленного) сектора, а также создание новых рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины.

Документ предлагает внести изменения в закон о финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности и устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством (ЭКА), в частности, в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

ЭКА занимается, в частности, страхованием экспортных кредитов для украинских компаний.

Напомним

По данным Минэкономики, на 26 мая ЭКА уже поддержало товарный экспорт на 1,24 млрд грн. Страховая ответственность ЭКА при этом составила 312 млн. грн.

В общей сложности сумма поддержанного экспорта в рамках портфеля продуктов ЭКА составила 4,43 млрд грн. Из которых 4,31 млрд грн — это сумма экспорта, поддержанного совместно с банками-партнерами.

Также экспортеры застраховали финансовые риски внешнеэкономических договоров на сумму 68,6 млн грн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
MudraRada
MudraRada
30 мая 2023, 10:08
#
Дуже добре, що страхування нарешті буде доступне для українських бізнесів. Ніхто краще ніж ми, не попіклується про свою країну.
+
0
bonv
bonv
30 мая 2023, 10:28
#
Немає інвестицій? Інвест-няні не справились? Все для себе?
+
0
bonv
bonv
30 мая 2023, 11:46
#
Кожна гривня потенційно генерує чотири: Мінекономіки оцінило підтримку експортерів.
https://ubr.ua/uk/market-uk/trade-uk/kazhdaya-grivna-potentsial-no-generiruyet-chetyre-minekonomiki-otsenilo-podderzhku-eksporterov
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