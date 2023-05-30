Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков

Верховная Рада приняла за основу з аконопроект N9015 по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев .

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«За» законопроект проголосовали 252 народных депутата.

О чем идет речь в документе

Документ разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления.

Инициатива предусматривает поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного (в том числе оборонно-промышленного) сектора, а также создание новых рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины.

Документ предлагает внести изменения в закон о финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности и устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством (ЭКА), в частности, в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

ЭКА занимается, в частности, страхованием экспортных кредитов для украинских компаний.

Напомним

По данным Минэкономики, на 26 мая ЭКА уже поддержало товарный экспорт на 1,24 млрд грн. Страховая ответственность ЭКА при этом составила 312 млн. грн.

В общей сложности сумма поддержанного экспорта в рамках портфеля продуктов ЭКА составила 4,43 млрд грн. Из которых 4,31 млрд грн — это сумма экспорта, поддержанного совместно с банками-партнерами.

Также экспортеры застраховали финансовые риски внешнеэкономических договоров на сумму 68,6 млн грн.