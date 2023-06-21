На портале «Дия» теперь можно автоматически закрыть ФЛП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Закрыть ФОП теперь можно на портале «Дия»
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Хотите закрыть бизнес? Теперь это можно сделать за 1 секунду на портале «Дия» без участия регистратора. Больше не нужно ждать, пока заявление проработает человек — все автоматически", — говорится в сообщении.
Кто может воспользоваться услугой
- физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН;
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Как закрыть ФЛП в «Дие»
- Авторизируйтесь на портале «Дия»
- Выберите услугу — Автоматическое закрытие ФОП
- Щелкните Подать заявление. Необходимая информация подтянется из ЕГР
- Убедитесь, что все данные верны
- Подпишите заявление электронной подписью ФОП или КЭП физического лица.
После этого данные о закрытии ФОП автоматически поступят в ЕГР и налоговую по месту регистрации.
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Напомним
«Минфин» писал, что с 15 июня услуга закрытия ФОП в «Дие» была доступна в режиме бета-теста.
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