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21 июня 2023, 12:10 Читати українською

Трейдеры поставили $1 триллион на падение американского рынка акций

Совокупный объем коротких позиций на американском рынке акций в июне достиг максимума с апреля 2022 года и превысил $1 трлн. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании S3 Partners.

Совокупный объем коротких позиций на американском рынке акций в июне достиг максимума с апреля 2022 года и превысил $1 трлн.

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Для сравнения, еще в начале года общий объем коротких позиций против акций США оценивался в $863 млрд.

Однако пока ставка на падение рынка принесла убытки инвесторам — только за первую половину июня они потеряли $72 млрд.

Популярные акции у шортистов

Наиболее популярными среди шортистов в этом году стали акции Tesla, Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon, при этом до 8 июня Apple занимала первое место в этом списке. Теперь же у Tesla самая большая доля коротких позиций — 3,3% от всех акций в обращении. Тем не менее в этом году шортисты потеряли около $12,4 млрд, в то время как акции автопроизводителя выросли на 111,51%.

Всего с начала года шортисты, по данным S3 Partners, получили по всем коротким позициям совокупный убыток в $120 млрд. Однако «медведи» продолжают ставить на падение рынка — сейчас короткие позиции открыты против 5% от всех акций в обращении. При этом рынок, напротив, уверенно растет — только с начала июня S&P 500 вырос на 5,5%, а с начала года — на 14,85%.

Читайте: Инвесторы раскупают акции компаний, которые сделают электрокары дешевле

Большую часть шортов открывали хедж-фонды и другие институциональные инвесторы, которые тем самым выражают свою обеспокоенность относительно перспектив рынка на фоне рисков дальнейшего роста ставки и уже и так высоких цен на акции.

По мнению управляющего директора по прогнозной аналитике в S3 Partners Игоря Дусанивского, сейчас на рынке все еще есть большое количество инвесторов и хедж-фондов, которые ожидают коррекции на всем рынке после недавнего ралли или по крайней мере в наиболее подорожавших акциях.

Еще один фактор роста объема шортов на рынке — хедж-фонды, которые ранее вели себя осторожно, но теперь начали открывать длинные и короткие позиции, стремясь наверстать упущенное во время ралли в начале года. Кроме того, часть коротких позиций была открыта не для спекуляций, а для хеджирования или защиты от падения цен на актив.

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Тем не менее по мере того как американские акции и убыток шортистов продолжают расти, некоторые профессиональные инвесторы высказывают свои опасения.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
21 июня 2023, 13:31
#
Демонократи навряд чи дозволять серйозний обвал до кінця терміну бідена. двіж почнеться, якщо десатаніс виграє вибори. при президенті-республіканцю акції практично завжди потужно просідають рано чи пізно!
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