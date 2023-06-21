Совокупный объем коротких позиций на американском рынке акций в июне достиг максимума с апреля 2022 года и превысил $1 трлн. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании S3 Partners.
Трейдеры поставили $1 триллион на падение американского рынка акций
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Для сравнения, еще в начале года общий объем коротких позиций против акций США оценивался в $863 млрд.
Однако пока ставка на падение рынка принесла убытки инвесторам — только за первую половину июня они потеряли $72 млрд.
Популярные акции у шортистов
Наиболее популярными среди шортистов в этом году стали акции Tesla, Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon, при этом до 8 июня Apple занимала первое место в этом списке. Теперь же у Tesla самая большая доля коротких позиций — 3,3% от всех акций в обращении. Тем не менее в этом году шортисты потеряли около $12,4 млрд, в то время как акции автопроизводителя выросли на 111,51%.
Всего с начала года шортисты, по данным S3 Partners, получили по всем коротким позициям совокупный убыток в $120 млрд. Однако «медведи» продолжают ставить на падение рынка — сейчас короткие позиции открыты против 5% от всех акций в обращении. При этом рынок, напротив, уверенно растет — только с начала июня S&P 500 вырос на 5,5%, а с начала года — на 14,85%.
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Большую часть шортов открывали хедж-фонды и другие институциональные инвесторы, которые тем самым выражают свою обеспокоенность относительно перспектив рынка на фоне рисков дальнейшего роста ставки и уже и так высоких цен на акции.
По мнению управляющего директора по прогнозной аналитике в S3 Partners Игоря Дусанивского, сейчас на рынке все еще есть большое количество инвесторов и хедж-фондов, которые ожидают коррекции на всем рынке после недавнего ралли или по крайней мере в наиболее подорожавших акциях.
Еще один фактор роста объема шортов на рынке — хедж-фонды, которые ранее вели себя осторожно, но теперь начали открывать длинные и короткие позиции, стремясь наверстать упущенное во время ралли в начале года. Кроме того, часть коротких позиций была открыта не для спекуляций, а для хеджирования или защиты от падения цен на актив.
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Тем не менее по мере того как американские акции и убыток шортистов продолжают расти, некоторые профессиональные инвесторы высказывают свои опасения.
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