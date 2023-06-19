Инвесторы раскупают акции компаний, которые сделают электрокары дешевле

Американские фондовые индексы завершили прошлую неделю уверенным ростом. S&P 500 прибавил 2,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,3%, а индекс Dow Jones — 1,3%. Трейдеры позитивно восприняли решение ФРС сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и проигнорировали предупреждения регулятора о том, что может потребоваться дальнейшее повышение ставок.

Минувший четверг, 15 июня, индекс S&P500 завершил торги на самом высоком уровне за последние 14 месяцев. Инвесторы преисполнились оптимизма: спрос на акции вырос на фоне ожиданий, что ФРС близка к завершению агрессивного повышения процентных ставок для сдерживания рекордной инфляции.

Однако аналитики относятся к происходящему осторожно. В Bank of America не уверены, что текущий рост котировок американских акций — начало «нового бычьего рынка». Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупредил, что текущая ситуация на рынке акций больше похожа на 2000 или 2008 год, с «большим ралли перед большим крахом».

Эта неделя на американском рынке будет 4-дневной. 19 июня биржи США закрыты: страна отмечает «День эмансипации» (Juneteenth). На другие дни запланирован отчёт Джерома Пауэлла перед Конгрессом США, а также решение по ключевой ставке от Банка Англии. Подробнее об итогах прошлой недели и главных событиях предстоящей расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Взлеты недели

Coherent Corp (NYSE: COHR) +38,98%

Акция американского производителя лазерных систем и технологий полупроводников выросли после презентации нового оборудования, которое может использоваться при производстве электромобилей. Речь идет о новых лазерах PH20 SmartWeld+ для сварки металлов. Это оборудование разработано специально для использования с роботами, которые должны с высокой точностью сваривать тонкие металлы, например, в том числе и на производстве автомобилей.

Coherent рассчитывает на высокий спрос для оснащения лазерами PH20 SmartWeld+ роботов, которые работают на линиях автоматизированной сборки аккумуляторов, что позволит резко снизить стоимость их сборки. Лазер Coherent может сваривать медь, алюминий или комбинации металлов.

Coherent продолжает расширять поставки своей продукции. Недавно она сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с Mitsubishi Electric Corporation. Совместно компании будут создавать крупное производство силовой электроники на базе карбида кремния (SiC).

Отраслевое издание Fastener Engineering еще в 2020 году отметило растущее использование лазерной сварки в автомобильном производстве: технология фактически уже стала «обычным явлением», в частности, при сварке аккумуляторных элементов, модулей и упаковок, помогая ускорить производство, сократить отходы и уменьшить расходы производителей. Поэтому инвесторы особенно внимательно следят за любыми новинками в этой отрасли.

Поэтому новость о коммерциализации волоконно-оптические лазеров компанией IPG Photonics Corporation (NASDAQ: IPGP), одного из конкурентов Coherent, также позитивно сказалась на стоимости его акций. За неделю бумаги IPGP выросли на 19,68%. Энтузиазм инвесторов в отношении этой технологии подкрепила информация от инвестиционного банка Raymond James, который повысил рейтинг акций IPG Photonics до уровня outperform («выше рынка»).

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE) + 17,37

Бумаги аэрокосмической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона дорожали практически всю неделю и показали наибольший рост в пятницу, 16 июня. Росту котировок компании, специализирующейся на космическом туризме, способствовало объявление о дате начала коммерческих полетов с туристами.

Акции Virgin Galactic потеряли более двух третей своей стоимости в прошлом году из-за задержек с запуском коммерческих услуг. Компания Ричарда Брэнсона несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами. Полеты переносились в том числе из-за нехватки персонала, проблем с цепочкой поставок и планов по усовершенствованию космического корабля и самолета-носителя.

Первая коммерческая миссия Galactic 01 запланирована на 27—30 июня 2023 года. Второй коммерческий космический полет — Galactic 02 — состоится в начале августа 2023 года. Затем Virgin Galactic планирует осуществлять полеты ежемесячно.

GameStop Corporation (NYSE: GME) +12,76%

Любимчик инвесторов с Reddit снова оказался в поле их зрения. Напомним, что в январе 2021 акции американской компании по продаже видеоигр показали феноменальный рост благодаря массовой скупке частными инвесторами, которые сговорились разогнать акции и вынудить держателей коротких позиций закрыть их себе в убыток. Это спровоцировало небывалый шорт-сквиз и взлет бумаг. Сговор происходил на форуме Reddit в группе Wall Street Bets.

Скоординированная покупка акций GameStop за две недели увеличила их стоимость с $20 до почти 500 $ за акцию, что привело к больши́м убыткам по открытым коротких позиций крупных игроков рынка (в частности, хедж-фондов Citadel LLC, Mеlvin Capital, Susquehanna International Group), которые намеренно валили курс с целью заработать на падении, не имея на руках самих акций.

7 июня GameStop сообщил о неутешительных финансовых результатах за первый квартал. Это стало причиной для совета директоров уволить генерального директора Мэтью Ферлонга и избрать на новую должность Райана Коэна, который работал в совете директоров GameStop с 2021 года.

Участники Reddit снова решили поддержать своего фаворита.

Падения недели

John Wiley & Sons Inc (NYSE: WLY) -14,77%

John Wiley & Sons Inc., широко известная как Wiley, является американской издательской компанией, которую основали в 1807 году. Компания сосредоточена на академических публикациях и учебных материалах, т. е. работает в стагнирующей отрасли, что и вызвало недоверие инвесторов перед публикацией результатов за 4-й квартал и финансовый год, закончившийся 30 апреля.

Однако Wiley удивила пессимистов: роста прибыльности превысил ожидания на 50%. С технической точки зрения текущие ценовые уровни могут служить хорошей отправной точкой для входа в длинную позицию.

Super Micro Computer Inc (NASDAQ: SMCI) -12,25%

Компания, специализирующаяся на создании и продаже так называемых серверных чипов и систем памяти для центров обработки данных крупных компаний росла на фоне интереса инвесторов к искусственному интеллекту. С начала года акции компании выросли на ошеломляющие 188%.

Продажи серверов для ИИ (GPU) в 1 квартале составили около 30% выручки по сравнению с 20% в 4 квартале 2022 года. Рынок эйфорически отреагировал на комментарии финансового директора Вайганда, который указал, что благодаря ИИ компания пользуется мощным спросом и растущими заказами на серверные чипы от крупных клиентов. Общие результаты компании оказались не очень хорошими, что и спровоцировало падение ее акций. Однако бумаги Super Micro Computer начали быстро отыгрывать падение. Инвесторы предпочли довериться прогнозам на текущий квартал. А они оказались значительно выше прогнозов. (диапазон $2,21 — $2,71 против $1,76 по прогнозам Уолл-стрит).

В 1 квартале 2023 года JP Morgan увеличил свою долю в компании на 27%, а директор Шиу Люн Чан купил 1 000 акций по цене $133 за акцию. В настоящее время рынок оценивает акции в $240. Аналитики Rosenblatt присвоили компании рейтинг «Покупать» с целевой ценой $300.

Mercury Systems Inc (NASDAQ: MRCY) -9,27%

Mercury Systems Inc. — технологическая компания, которая поставляет вычислительную технику для самых требовательных аэрокосмических и оборонных отраслей. Компания представила ROCK 4, первый сертифицированный малоформатный компьютер с последними процессорами Intel® Core™ i7 11-го поколения.

Однако рынок ответил на это событие распродажей акций. Аналитики считают внутреннюю стоимость компании на 92% выше текущей цены акций.

Главные события недели

19 июня — понедельник

Выходной в США — Juneteenth.

20 июня — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Seagate (STX), Southwest Airlines (LUV).

Отчеты эмитентов: FedEx (FDX).

Число выданных разрешений на строительство в США за май 2023.

21 июня — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Broadcom (AVGO), Federal Realty (FRT), VICI Properties (VICI).

Выступление главы ФРС Пауэлла.

22 июня — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Carrier Global (CARR), IFF (IFF), Medtronic (MDT), Philip Morris (PM).

Отчеты эмитентов: Accenture (ACN), Darden Restaurants (DRI), Carnival Corp (CCL), FactSet Research (FDS).

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Продажи на вторичном рынке жилья США за май 2023.

Запасы сырой нефти.

23 июня — пятница