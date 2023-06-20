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20 июня 2023, 16:19 Читати українською

Херсонская область на 100% без воды, Запорожская — на 70-74% — данные крупнейшего кредитора агросектора

Системы ирригации в Херсонской области разрушены на 100%, сообщила на брифинге заместитель председатель Райффайзен Банка Наталия Гурина.

Системы ирригации в Херсонской области разрушены на 100%, сообщила на брифинге заместитель председатель Райффайзен Банка Наталия Гурина.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБанк является в Украине крупнейшим кредитором агросектора, и провел опрос порядка 6 тыс. своих клиентов (в основном физлица), работающих в АПК.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Банк является в Украине крупнейшим кредитором агросектора, и провел опрос порядка 6 тыс. своих клиентов (в основном физлица), работающих в АПК. После катастрофы, устроенной страной-террористом на Каховской ГЭС, и спровоцированного стихийного бедствия Райффайзен проанализировал ситуацию с орошением сельскохозяйственных угодий и пришел к неутешительным оценкам.

Наталия Гурина отметила, что от катастрофы на Каховской ГЭС пострадали три области, которые сейчас в разной степени остаются без пригодной для использования воды:

  • • Херсонская — на 100%;
  • • Запорожская — на 70−74%;
  • • Днепропетровская — на 30%.

Зампред Райффайзен Банка заверила, что банк сейчас предлагает пострадавшим агрохозяйствам кредитные отсрочки и реструктуризации ранее взятых кредитов.

«С начала войны наш банк всего выдал новых кредитов на 100 млрд грн, из них 40 млрд грн — в агросекторе. Мы остаемся в сельскохозяйственной отрасли и кредитовать продолжим», — заверила Гурина.

Финансисты рассчитывают на то, что местные власти помогут агросектору в восстановлении работы и будут возрождать местную инфраструктуру.

Читайте: До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина

«Мы видим, что местные бюджеты в Украине имеют рекордный профицит за счет увеличения поступлений от налога с доходов физлиц. Ведь воинские части закреплены за определенными регионами, и получают выплаты на людей. Этот резерв (бюджетный профицит) можно использовать для компенсаций, а также для восстановления местной инфраструктуры», — рассказал главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Он не прогнозирует значительного давления на госбюджет по части расходов на пострадавшие от катастрофы регионы. И добавил, что значительные траты возникнут в послевоенное время, когда будет отстраиваться ГЭС.

🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
stas12345
stas12345
20 июня 2023, 16:34
#
Цей резерв (бюджетний профіцит) можна використовувати для купівлі нового Порше, а також для відпочинку у Монако для найбільш постраждалих олігархів", — розповів головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.
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0
engine
engine
20 июня 2023, 19:07
#
Райффайзен же под санкциями
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