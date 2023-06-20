Херсонская область на 100% без воды, Запорожская — на 70-74% — данные крупнейшего кредитора агросектора

Системы ирригации в Херсонской области разрушены на 100%, сообщила на брифинге заместитель председатель Райффайзен Банка Наталия Гурина.

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Банк является в Украине крупнейшим кредитором агросектора, и провел опрос порядка 6 тыс. своих клиентов (в основном физлица), работающих в АПК. После катастрофы, устроенной страной-террористом на Каховской ГЭС, и спровоцированного стихийного бедствия Райффайзен проанализировал ситуацию с орошением сельскохозяйственных угодий и пришел к неутешительным оценкам.

Наталия Гурина отметила, что от катастрофы на Каховской ГЭС пострадали три области, которые сейчас в разной степени остаются без пригодной для использования воды:

• Херсонская — на 100%;

• Запорожская — на 70−74%;

• Днепропетровская — на 30%.

Зампред Райффайзен Банка заверила, что банк сейчас предлагает пострадавшим агрохозяйствам кредитные отсрочки и реструктуризации ранее взятых кредитов.

«С начала войны наш банк всего выдал новых кредитов на 100 млрд грн, из них 40 млрд грн — в агросекторе. Мы остаемся в сельскохозяйственной отрасли и кредитовать продолжим», — заверила Гурина.

Финансисты рассчитывают на то, что местные власти помогут агросектору в восстановлении работы и будут возрождать местную инфраструктуру.

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«Мы видим, что местные бюджеты в Украине имеют рекордный профицит за счет увеличения поступлений от налога с доходов физлиц. Ведь воинские части закреплены за определенными регионами, и получают выплаты на людей. Этот резерв (бюджетный профицит) можно использовать для компенсаций, а также для восстановления местной инфраструктуры», — рассказал главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Он не прогнозирует значительного давления на госбюджет по части расходов на пострадавшие от катастрофы регионы. И добавил, что значительные траты возникнут в послевоенное время, когда будет отстраиваться ГЭС.