НАПК внесло в перечень спонсоров войны китайскую Kerui Group

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны Kerui Group — крупнейшую китайскую промышленную группу, занимающуюся исследованиями, разработкой и производством нефтяного и газового оборудования.

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Причина внесения в список

Эта компания не только продолжила поставлять свою продукцию в РФ после полномасштабного вторжения в Украину, но и усилила сотрудничество с государством-агрессором, увеличив объемы экспорта в 2022 году почти в 8,5 раза, сообщает пресс-служба Нацагентства.

Что известно о компании

Компания Kerui занимает лидерские позиции на глобальном рынке производителей нефтегазового оборудования, ее продукция поставляется на нефтяные и газовые месторождения более чем в 80 странах и регионах мира. Клиентами компании являются такие глобальные бренды как Saudi Aramco, Shell и другие.

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По данным НАПК, в России Kerui работает с 1999 года, но начала значительно наращивать свое присутствие именно в 2014 году, после введения первых запретов на поставку западного нефтегазового оборудования. В апреле 2015 года Kerui даже сообщила о готовности начать поставки оборудования в аннексированный Крым.

Среди российских клиентов Kerui — подсанкционные «Газпром» и «ЛУКойл». В июне 2016 года, во время визита президента России Владимира Путина в Китай, Kerui подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с компанией «Роснефть».

После 24 февраля 2022 года объем поставки Kerui в РФ вырос в 8,5 раза и достиг 5500 тысяч тонн продукции. В октябре 2022 года официальный представитель Kerui в РФ и ООО «Газпром бурение» подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

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