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20 июня 2023, 15:37 Читати українською

Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения домой после войны

Среди факторов, наиболее мотивирующих возвращаться в Украину после окончания войны, украинцы в Польше указывают на цивилизационный и безопасность выбор государства — ожидаемое членство Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%). Таковы результаты исследования «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы.

Среди факторов, наиболее мотивирующих возвращаться в Украину после окончания войны, украинцы в Польше указывают на цивилизационный и безопасность выбор государства — ожидаемое членство Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%).
Фото: ukrainianinpoland.pl

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Также вторым важным мотивом является экономический — повышение уровня зарплат и улучшение условий труда (54%). Причем этот фактор более значим именно для трудовых мигрантов из Украины — тех, кто выехал в Польшу к полномасштабной российской агрессии, чем для военных беженцев (57% против 48%).

«Это можно объяснить тем, что для большинства предвоенных мигрантов из Украины именно возможность лучших заработков и стабильной жизни была главным мотивом выезда в Польшу. В отличие от них военные беженцы приехали в Польшу вынужденно. Многие из них говорят, что имели в Украине удовлетворительную жизнь и не собирались эмигрировать», — рассказала руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

А именно для военных беженцев возможность воссоединения с семьей, которая осталась в Украине, является одним из значимых мотивов возвращения домой — этого стремятся 57% украинцев, прибывших в Польшу через полномасштабное вторжение. В целом, для 48% граждан Украины в Польше возможность воссоединения с семьей является мотивом вернуться на родину.

Каждый пятый украинец в Польше утверждает, что предоставление государственной помощи в восстановлении и возвращении жилья может побудить его вернуться на Родину.

Среди других факторов — осуществление ряда реформ в Украине (в области здравоохранения и образования, в системе судопроизводства). Еще для 16% таким мотивом может быть содействие открытию и ведению бизнеса в Украине.

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Что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше

Эксперты также спросили, что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше на более длительный период.

Среди основных причин привлекательности Польши граждане Украины называют прежде всего социально-культурные факторы:

  • наличие друзей и знакомых в Польше (40%),
  • доброжелательное отношение со стороны поляков (37%),
  • культурная близость (34%),
  • языковая близость (28%).

Далее следуют экономические факторы: возможность трудоустройства (27%) и нетребовательные процедуры легализации пребывания и трудоустройства в Польше (22%).

Главным фактором, который мешает гражданам Украины оставаться в Польше, прежде всего переживания за судьбу своих близких в Украине (41%), а также экономические факторы, в частности отсутствие достаточных средств к существованию (27%) и трудности с трудоустройством (24%).

Из-за плохого знания польского языка Польшу могут покинуть 25% военных беженцев и 10% довоенных мигрантов.

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Исследование показало, что, несмотря на то, что большинство трудоспособных искателей убежища нашли работу в Польше (78%), почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе (62%). Из них каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

Опрос

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4−13 марта 2023 методом прямого F2F-интервью. Опрос проводился на украинском языке на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета с учетом некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики Польши, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+29
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 июня 2023, 16:04
#
Якесь узеленське опитування…
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
20 июня 2023, 17:09
#
Із розмови з різними та знайомими можу зробити такі висновки

Причини повертатись:
— туга за домівкою

Причини не повертатись:
— в рази вищі зп серед тих хто працює руками
— більше можливостей для кар'єрного росту
— багато соціальних плюшок від держави
— легше облаштувати життя в битовому плані

Якщо підсумувати все вищенаписане, то будуть повертатись, але тільки на Різдво і Пасху як це було раніше, а на більше розраховувати не варто)
+
+45
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 июня 2023, 17:17
#
Та й просто безпека своїх дітей — найголовніший чинник не повертатись
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