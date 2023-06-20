Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения домой после войны

Среди факторов, наиболее мотивирующих возвращаться в Украину после окончания войны, украинцы в Польше указывают на цивилизационный и безопасность выбор государства — ожидаемое членство Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%). Таковы результаты исследования «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Также вторым важным мотивом является экономический — повышение уровня зарплат и улучшение условий труда (54%). Причем этот фактор более значим именно для трудовых мигрантов из Украины — тех, кто выехал в Польшу к полномасштабной российской агрессии, чем для военных беженцев (57% против 48%).

«Это можно объяснить тем, что для большинства предвоенных мигрантов из Украины именно возможность лучших заработков и стабильной жизни была главным мотивом выезда в Польшу. В отличие от них военные беженцы приехали в Польшу вынужденно. Многие из них говорят, что имели в Украине удовлетворительную жизнь и не собирались эмигрировать», — рассказала руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

А именно для военных беженцев возможность воссоединения с семьей, которая осталась в Украине, является одним из значимых мотивов возвращения домой — этого стремятся 57% украинцев, прибывших в Польшу через полномасштабное вторжение. В целом, для 48% граждан Украины в Польше возможность воссоединения с семьей является мотивом вернуться на родину.

Каждый пятый украинец в Польше утверждает, что предоставление государственной помощи в восстановлении и возвращении жилья может побудить его вернуться на Родину.

Среди других факторов — осуществление ряда реформ в Украине (в области здравоохранения и образования, в системе судопроизводства). Еще для 16% таким мотивом может быть содействие открытию и ведению бизнеса в Украине.

Читайте также: Польша продлила период временной защиты для украинцев

Что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше

Эксперты также спросили, что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше на более длительный период.

Среди основных причин привлекательности Польши граждане Украины называют прежде всего социально-культурные факторы:

наличие друзей и знакомых в Польше (40%),

доброжелательное отношение со стороны поляков (37%),

культурная близость (34%),

языковая близость (28%).

Далее следуют экономические факторы: возможность трудоустройства (27%) и нетребовательные процедуры легализации пребывания и трудоустройства в Польше (22%).

Главным фактором, который мешает гражданам Украины оставаться в Польше, прежде всего переживания за судьбу своих близких в Украине (41%), а также экономические факторы, в частности отсутствие достаточных средств к существованию (27%) и трудности с трудоустройством (24%).

Из-за плохого знания польского языка Польшу могут покинуть 25% военных беженцев и 10% довоенных мигрантов.

Читайте также: Польша в 2022 году предоставила Украине помощь на сумму до $8 миллиардов — Дуда

Исследование показало, что, несмотря на то, что большинство трудоспособных искателей убежища нашли работу в Польше (78%), почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе (62%). Из них каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

Опрос

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4−13 марта 2023 методом прямого F2F-интервью. Опрос проводился на украинском языке на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета с учетом некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики Польши, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.