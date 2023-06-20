В Украине заработал е-сервис защиты граждан, инвестировавших в строительство жилья: как он работает

В Украине заработал электронный механизм защиты людей, вкладывающихся в строительство. Теперь украинцы смогут регистрировать вещные права на жилье, которое находится на этапе строительства или будет построено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Ранее граждане были вынуждены заключать с застройщиками только предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях. Это не давало права собственности до ввода жилья в эксплуатацию. Так что иногда приводило к махинациям. К примеру, когда одну квартиру «продают» нескольким людям сразу.

«С новым законодательством украинцы получают защиту инвестиции в строительство от государства. Еще до сдачи объекта в эксплуатацию можно зарегистрировать свои вещные права на жилье. Это убережет граждан от возможных коррупционных схем и махинаций, связанных с покупкой жилья», — говорится в сообщении.

Как работает новый механизм

Застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям. Все данные будут храниться в ЕГЭСБ.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры сообщили, что другим преимуществом механизма является то, что после регистрации покупателем прав на будущую квартиру застройщик не может без согласования с владельцем изменять технические характеристики квартиры.