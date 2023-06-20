Криптоплатформа Wyre, после 10 лет работы, объявила о самоликвидации

Платформа для криптоплатежей Wyre объявила о закрытии после десяти лет работы. Свое решение руководство компании объяснило жесткими условиями рынка. Об этом платформа сообщила в Твиттере.

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Что известно

«Спустя почти десятилетие Wyre уходит. Мы приняли это решение в связи с рыночными условиями, чтобы защитить интересы наших клиентов. Решение не связано с указаниями какого-либо регулирующего органа. Wyre продолжает защищать активы клиентов», — говорится в официальном объявлении.

Поставщик инфраструктуры цифровых активов уверяет, что пользователи могут выводить свои активы с платформы до 14 июля.

По истечении этого периода клиентам придется использовать другие способы для доступа к своим средствам.

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Напомним

Слухи о том, что Wyre прекратит свою деятельность, ходили уже давно. В СМИ писали, что компания искала финансирование после сорвавшейся в сентябре сделки купли-продажи с компанией Bolt.

В январе Wyre сообщила, что ей удалось получить дополнительное финансирование, которое позволит продолжить свою работу в обычном режиме. В мае криптовалютная биржа Hotbit сообщила о закрытии после пяти лет работы и попросила пользователей вывести оставшиеся активы до 21 июня. В компании объяснили, что во многом на решение о закрытии повлияло ухудшение условий работы самой биржи.