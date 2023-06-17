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17 июня 2023, 9:24 Читати українською

Во Франции ведут расследование против Binance, CoinEx запретили в штате Нью-Йорк: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance — СМИ

Французский филиал Binance с февраля 2022 года находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами».

СМИ утверждает, что изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений. При этом в мае Binance получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.

Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране. По его словам, компания полностью соответствует местному законодательству и сотрудничает с властями.

Глава Binance Чанпэн Чжао прокомментировал сообщение твитом с цифрой «4». В его списке она означает «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют».

«Неожиданный визит в Binance France произошел пару недель назад. Это не «новость», — написал Чжао.

Он добавил, что французское подразделение остается флагманским центром Binance в Европе.

Регулируемая криптоплатформа Bakkt проведет делистинг Solana, Polygon и Cardano

Американская институциональная платформа Bakkt исключит из листинга токены Solana (SOL), Polygon (MATIC) и Cardano (ADA) из-за «регуляторной неопределенности». Об этом сообщил главный юрисконсульт компании Марк Д’Аннунцио в беседе с Fortune.

Компания будет принимать необходимые меры безопасности до тех пор, пока не появится «ясность в отношении соответствия требованиям для предложения более широкого списка монет», пояснил он.

Глава компании отметил, что продолжит сотрудничать с властями, но в перспективе спрогнозировал еще больше возможных проблем.

Власти Нью-Йорка запретили деятельность гонконгской криптобиржи CoinEx в штате

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) запретил деятельность гонконгской криптобиржи CoinEx за работу без лицензии, назначив взыскания на сумму около $1,7 млн.

Согласно заявлению, компания отказалась «регистрироваться в качестве брокер-дилера по ценным бумагам и товарам», а также «ложно позиционировала» себя как криптовалютную торговую платформу.

Ведомство потребовало от CoinEx возмещения 4691 местному инвестору более $1,1 млн и выплаты штрафов в размере свыше $600 000.

Сообщения о судебных разбирательствах биржи и NYAG появились в феврале. Тогда платформа попросила пользователей вывести средства до 24 апреля.

Согласно судебному постановлению, CoinEx должна включить соответствующую геоблокировку по IP-адресу. Компании также запрещается создавать новые учетные записи для клиентов из США.

Старые пользователи смогут вывести активы в течение 90 дней после введения ограничений. По истечении этого периода они должны направить заявление на электронную почту с требованием вернуть средства в фиатной валюте.

Регулятор США по страхованию вкладов FDIC обвинил криптобиржу OKCoin в обмане инвесторов

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) обвинила криптобиржу OKCoin во «вводящих в заблуждение заявлениях» о страховании вкладов.

Регулятор обязал платформу удалить сообщения, предполагающие защиту агентством счетов клиентов.

Корпорация упомянула несколько примеров. В частности, на сайте биржи содержится упоминание об «одобрении SEC, OCC, ФРС и FDIC токена HASH». В 2020 году компания позиционировала себя как «получившую лицензию для работы на всей территории США со страховкой FDIC на счетах OKCoin».

Также в официальном аккаунте Twitter биржа заверяла, что «предлагает американским клиентам гарантии агентства для депозитов».

FDIC пригрозила возможными принудительными мерами за нарушение банковского законодательства США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Kaleso
Kaleso
17 июня 2023, 10:02
#
Бігом з бірж
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+15
alexkush
alexkush
17 июня 2023, 11:50
#
Як прогнозувалось раніше криптовалюта буде тільки падати. усі країни беруть крипту під контроль, тому втрачається анонімність, яка була фішкою
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0
Kaleso
Kaleso
17 июня 2023, 12:40
#
Ну це прогнозовано заканяють туди людей дають волю потім всіх взувають
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0
bonv
bonv
17 июня 2023, 12:48
#
А висновок який?:))
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