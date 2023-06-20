Одноразовые выплаты: Пострадавшим подрыва Каховской ГЭС выплатят по пять тысяч

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Помощь пострадавшим

Он напомнил, что правительство уже выделило почти 2,5 млрд грн для обеспечения Юга Украины питьевой водой, а также 980 млн грн — на выплаты компенсаций людям, чьи дома были повреждены или разрушены в результате теракта на Каховской ГЭС.

«Еще 560 млн грн пойдут на одноразовые выплаты пострадавшим. Сегодня же устанавливаем порядок выплаты этой единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. грн для лиц, проживающих в зоне подтопления в Херсонской и Николаевской областях», — заявил Шмыгаль.

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+6600 от ООН

В пресс-службе Минреинтеграции уточнили, что после утверждения соответствующего порядка пострадавшие от последствий подрыва Каховской ГЭС смогут получить две единовременные выплаты: по 5000 грн от правительства и по 6600 грн от Международной организации по миграции ООН.

В министерстве отметили, что люди, с 6 июня выехавшие из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию, также имеют право на получение этих выплат.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва Каховской ГЭС в рамках программы «Восстановление».