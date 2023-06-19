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19 июня 2023, 18:45 Читати українською

В мае Украина вошла в тройку лидеров по количеству приобретенного жилья в Турции

Продажи жилья по всей Турции в мае снизились на 7,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 113 тыс. 276. Об этом говорится в данных Туркстата.

Продажи жилья по всей Турции в мае снизились на 7,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 113 тыс. 276.
Фото: finance.ua

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Продажа недвижимости

Стамбул имел самую высокую долю продаж домов с 18435 продажами домов и 16,3%. По количеству продаж по Стамбулу идут Анкара с 11 тыс. 196 продажами домов и 9,9% долей, Анталия с 6 тыс. 158 продажами и 5,4% долей.

Провинциями с наименьшим количеством продаж домов были Ардахан с 18 домами, Хаккари с 38 домами, Байбурт и Тунджели с 55 домами соответственно.

Продажа жилья за январь-май

Продажи жилья за январь-май снизились на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составили 482 тыс. 143.


Продажа жилья иностранцам

Продажи жилья иностранцам в мае сократились на 46,9% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и составили 3 тыс. 167.

В мае доля продажи жилья иностранцам в общем объеме продаж жилья составила 2,8%. Анталия заняла первое место по продаже домов иностранцам с 1245 продажами домов.

За Анталией следуют Стамбул с 934 продажами домов и Мерсин с 249 продажами домов соответственно.

Читайте: Покупка недвижимости в Турции: Украинцы заняли четвёртое место

Читайте: Турция, Польша и Португалия: где украинцы сейчас покупают жилье и почему

Кто покупает недвижимость

В мае граждане России приобрели 991 дом в Турции. Далее следуют Иран с 503 местами жительства, Украина со 175 местами жительства и Германия со 129 местами жительства соответственно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
19 июня 2023, 18:47
#
У Львові-Франківську більше купляють.
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