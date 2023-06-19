BlackRock и JPMorgan работают над фондом восстановления Украины

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock и американский финансовый холдинг JPMorgan Chase помогают украинскому правительству создать банк реконструкции, чтобы направлять государственный стартовый капитал на проекты восстановления, которые могут привлечь сотни миллиардов долларов частных инвестиций, пишет Forbes со ссылкой на Financial Times .

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Фонд восстановления Украины

Фонд развития Украины находится на стадии планирования, и ожидается, что он не будет полностью запущен до окончания войны с россией. Но инвесторы получат предварительную презентацию фонда на этой неделе на лондонской конференции, совместно организованной правительствами Великобритании и Украины.

«Очень многие из сегодняшних долгосрочных проблем лучше всего решаются с помощью смешанного финансирования, и это одна из них. Вам нужны эти средства для масштабной мобилизации капитала», — сказал вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд.

Правительство привлекло консалтинговое подразделение BlackRock в ноябре, чтобы определить, как лучше привлечь капитал для восстановления, а затем в феврале добавился JPMorgan. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в прошлом месяце, что страна работает с двумя финансовыми группами и консультантами McKinsey.

Официальная цель по сбору средств не установлена, но источники, знакомые с дискуссиями, говорят, что фонд стремится привлечь недорогой капитал от правительств, доноров и международных финансовых учреждений и использовать его для привлечения в 5−10 раз больше частных инвестиций.

Финансисты проконсультировались с инвесторами из частного и государственного секторов и обнаружили, что они хотят помочь Украине, но с подозрением относятся к сфере госуправления, отсутствию прозрачности и рынкам капитала.

По словам BlackRock, Украине необходим банк финансирования развития, чтобы найти инвестиционные возможности в таких секторах, как инфраструктура, климат и сельское хозяйство, и сделать их привлекательными для пенсионных фондов и других долгосрочных инвесторов и кредиторов.

«Фонд создается также для того, чтобы предоставить инвесторам из государственного и частного секторов возможность инвестировать в конкретные проекты и секторы», — сказал Стефан Вейлер, глава отдела рынков долгового капитала JPMorgan в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Структура будет предусматривать, чтобы фонд использовал более дешевые государственные деньги, известные как концессионный капитал, для осуществления первоначальных инвестиций и покрытия первых убытков. Ожидается, что для преодоления беспокойства инвесторов фонд укомплектует свое правление представителями международных финансовых учреждений и правительств и найм специалистов по инвестициям для реализации своей стратегии.

Напомним

В Украине действует шесть фондов:

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса

Гуманитарный фонд

Фонд поддержки армии

Фонд обслуживания и погашение государственного долга

Фонд восстановления и трансформации экономики

Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры