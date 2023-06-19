Выплаты военным в мае выросли до 76,7 миллиарда

Расходы госбюджета на поддержку ВСУ посредством закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в мае выросли до 43,4 млрд грн. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишет Бизнес.Цензор.

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Расходы на содержание военных

Кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в мае также увеличились до 76,7 млрд грн с 73,7 млрд грн в апреле и 67,3 млрд грн в марте.

В общей структуре кассовых расходов денежное содержание военнослужащих снизилось до 27,6% с 32,1% в апреле и 29,9% в марте, что связано с ростом кассовых расходов общего фонда госбюджета сразу до 277,7 млрд грн, в то время как три предыдущих месяца они находились в диапазоне 225,2−229,3 млрд грн.

Общие расходы фонда госбюджета

В целом расходы общего фонда госбюджета на оплату труда с начислениями в мае составили 99,1 млрд грн, или 35,7% всех расходов по сравнению с 95,1 млрд грн, или 41,5% в апреле.

По данным Минфина, финансирование соцобеспечения в пятом месяце этого года увеличилось до 44,1 млрд грн (15,9% всех расходов) с 41,8 млрд грн (18,2%) в апреле. В том числе 22,7 млрд грн составил трансферт Пенсионного фонда (в апреле — 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) — выплаты Минсоцполитики пособий, компенсаций, льгот и жилищных субсидий.

Из оставшихся расходов 4,2% пришлось на Нацслужбу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания — 11,7 млрд грн против 11,2 млрд грн в апреле и 5,4% — на трансферты местным бюджетам: 15 млрд грн против 11,7 млрд грн в апреле.

Обслуживание госдолга в пятом месяце этого года требовало сразу 45,7 млрд грн после 14 млрд грн в апреле и 11,6 млрд грн в марте.

Напомним

Доходы общего фонда госбюджета в мае выросли до 184 млрд грн со 162,8 млрд грн в апреле и 152,2 млрд грн в марте, при этом грантовая международная помощь осталась на уровне 45,7 млрд грн.

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Дефицит государственного бюджета Украины в мае 2023 года вырос до 88,3 млрд грн с 32,6 млрд грн в апреле и 59,2 млрд грн в марте, в том числе по общему фонду — до 91,6 млрд грн с 65,6 млрд и 72,6 млрд грн в два предыдущих месяца.