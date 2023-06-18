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18 июня 2023, 16:20 Читати українською

Подрыв ГЭС повредил 19 тысяч домов в Новой Каховке и трех соседних селах — KSE

В результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 только в четырех населенных пунктах левобережной Херсонщины пострадало по меньшей мере 19 тысяч домов. Об этом говорится в анализе KSE Institute.

В результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 только в четырех населенных пунктах левобережной Херсонщины пострадало по меньшей мере 19 тысяч домов.
Фото: Kyiv Independent

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Анализ подтопления населенных пунктов

19 тысяч домов — такие данные получены после анализа подтопления первых населенных пунктов — Корсунка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка и Райское, которые взяли на себя первый удар после прорыва плотины ГЭС. Из всех уже проанализированных населенных пунктов наиболее затопленным является село Корсунка, где почти все дома полностью или частично в зоне затопления.

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По состоянию на 14 июня 2023 года уже обнаружен разный уровень риска затопления 19 тысяч домов и сооружений, общей площадью 2532 тысяч м². Среди них 9,6 тысячи домов полностью затоплены.

Еще почти 2,2 тысячи считаются частично затопленными, их площадь затопления составляет 318 тыс. м². На основе анализа подтопления эксперты считают возможно затопленными еще более 7.2 тысяч домов в этих населенных пунктах с общей примерной площадью 1174 тыс. м².

В зоне бедствия больше всего пострадали жилые дома жителей области — 57% всех объектов. На втором месте нежилые постройки — 42%, остальные — общественные объекты.

Проведенный анализ первых четырех населенных пунктов Херсона после подрыва Каховской ГЭС основывается на спутниковых изображениях UNITAR, открытых источниках, в т. ч. о высотах с NASA DEM, и других данных. Он предоставляет важный информационный ресурс для понимания масштабов затопления. Исследование проводилось в рамках проекта EMITTER при поддержке Европейского союза.

Читайте: Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

Продолжается анализ последствий подтопления домов Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС в рамках совместного проекта EMITTER и последующие отчеты будут обнародованы впоследствии.

Напомним

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. По данным штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, было затоплено 28 крупных промышленных объектов.

Источник: Минфин
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