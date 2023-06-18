Илон Маск отрицает инсайдерскую торговлю Dogecoin

Генеральный директор Tesla и SpaceX заявил, что не владеет криптовалютными кошельками, которые якобы использовались для сделок с криптовалютой Dogecoin . Об этом пишет New York Post.

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В чем обвинили Маска

Ранее в июне инвесторы обратились в федеральный суд Манхэттена, заявив, что Илон Маск использовал свое влияние в интернете для манипуляций курсом мемной криптовалюты DOGE.

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Миллиардер писал твиты и прибегал к услугам инфлюенсеров для продвижения Dogecoin, а в 2021 году появился в программе NBC Saturday Night Live, утверждают истцы.

Эти «рекламные трюки» позволили Маску прибыльно торговать монетами DOGE.

Позиция Маска

В письме, предоставленному журналистам The New York Post, Маск отрицает все манипуляции с DOGE.

«Вы безосновательно утверждаете, что следующие кошельки „принадлежат“ Маску», — заявил адвокат Алекс Спиро. В иске цифровые кошельки, предположительно принадлежащие Маску и Tesla, связаны с транзакциями, совершенными с 3 по 6 апреля.

Как раз в это время принадлежащая Маску соцсеть Twitter сменила логотип синей птицы на символ Dogecoin, собаку сиба-ину из мема. «Единственным основанием для вашего утверждения является то, что эти кошельки продавали Dogecoin в то время», — говорится в письме адвоката.