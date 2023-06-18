Госдолг США впервые превысил $32 триллиона

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июня 2023, 13:14 Читати українською

Госдолг США впервые превысил $32 триллиона

Государственный долг США 15 июня составил $32,039 трлн, следует из данных американского Минфина. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн.

Государственный долг США 15 июня составил $32,039 трлн, следует из данных американского Минфина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост госдолга

В конце мая президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка госдолга. Это произошло после того, как в январе госдолг превысил прежний потолок, установленный на уровне $31,4 трлн.

Министр финансов США Джанет Йеллен перед этим предупредила, что в США 5 июня может наступить дефолт, если Конгресс не повысит или не приостановит действие потолка госдолга.

Байден ранее пообещал сократить дефицит федерального бюджета на $1 трлн в течение десятилетия. Однако госдолг при нем продолжает расти и в октябре прошлого года впервые превысил $31 трлн.

Читайте:ФРС сохранила ставку без изменений на уровне 5−5,25%

Политика Байдена добавила к дефициту почти $5 трлн с начала его президентства, писала тогда The New York Times со ссылкой на оценки Комитета по ответственному федеральному бюджету.

Правительство США постоянно выпускает новые долговые обязательства, что фактически означает, что стоимость заимствований растет и падает вместе с процентными ставками, пишет NYT.

В 2022 году ЦБ предупредил о растущей долговой нагрузке США и заявил, что инвесторы могут потерять уверенность в способности правительства погасить свои долги.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Arround
Arround
18 июня 2023, 14:28
#
Я далек от финансовой темы, но мне кажется уже текущие их долги погасить «просто отдав деньги» нереально.
Это или, пока это возможно, постоянное откладывание большой катастрофы; или, будем надеятся, у них есть какой-то ну уж очень сильный туз в рукаве.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 июня 2023, 14:52
#
Звісно, не реально. Хто підсів на кредитну голку, той без жорскої економії з неї не злізе. Може допомогти спадщина, лотерея, в рази краща робота… але все це для країн не актуально.
Але якщо борги ростуть пропорційно з доходами, тоді ця музика може грати вічно.
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
18 июня 2023, 15:10
#
США спокійно може створити на ринку 50 та 100 літні облігації і зменшити боргове навантаження, так що не всі інструменти управління держборгом ще використані
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Arround и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами