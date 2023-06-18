Госдолг США впервые превысил $32 триллиона

Государственный долг США 15 июня составил $32,039 трлн, следует из данных американского Минфина. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн.

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Рост госдолга

В конце мая президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка госдолга. Это произошло после того, как в январе госдолг превысил прежний потолок, установленный на уровне $31,4 трлн.

Министр финансов США Джанет Йеллен перед этим предупредила, что в США 5 июня может наступить дефолт, если Конгресс не повысит или не приостановит действие потолка госдолга.

Байден ранее пообещал сократить дефицит федерального бюджета на $1 трлн в течение десятилетия. Однако госдолг при нем продолжает расти и в октябре прошлого года впервые превысил $31 трлн.

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Политика Байдена добавила к дефициту почти $5 трлн с начала его президентства, писала тогда The New York Times со ссылкой на оценки Комитета по ответственному федеральному бюджету.

Правительство США постоянно выпускает новые долговые обязательства, что фактически означает, что стоимость заимствований растет и падает вместе с процентными ставками, пишет NYT.

В 2022 году ЦБ предупредил о растущей долговой нагрузке США и заявил, что инвесторы могут потерять уверенность в способности правительства погасить свои долги.