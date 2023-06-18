Проблема с отказом в бескомиссионном обмене «старых» и «изношенных» долларовых купюр в ближайшее время будет решена. В этом заверил на брифинге член совета НБУ Василий Фурман, пишет «Укринформ».
В НБУ анонсировали изменения в правила покупки «старых» и «изношенных» долларов
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Обмен «изношенных» и «старых» долларов
Отвечая на вопрос, он спрогнозировал, что скоро обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад, и попросил людей не волноваться.
По словам Фурмана, с этим вопросом связано много мифов, главный из которых — якобы запрет обмена купюр 1996 года выпуска.
«Я звонил во многие банки — государственные и частные, крупные и средние — везде принимали, принимают и будут принимать такие банкноты. В этом вопросе никаких проблем нет. Зато над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских финучреждений и банков. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться», — заверил Фурман.
Читайте: НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно
Он также подчеркнул, что сейчас наличный доллар выполняет, прежде всего, функцию средства сохранения капитала. В то время как с десяток лет назад на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.
«Такого, как было прежде, не будет. Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях — менее 1%, в средних банках — 1−3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15−30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ — под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения переживать не стоит», — еще раз подчеркнул член Совета Национального банка.
Читайте: «Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснения по обмену наличной иностранной валюты
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 3
Сколько уровней мата нужно чтобы комменнитровать такого *** ?
3.14дары там и тут как еще вас характерезовать?
1. Аккордбанк — не приняли ни одной — причина не могу их продать -подождите окончания войны
2. Приватбанк -не приняли ни одной — причина у меня таких уже избыток -идите в Ексим, ОТР или КредиАгриколь
3.КредиАгриколь -приняли две двадцатки -три отбракованы -не понравились
4. Обменник Победы 98 — не приняли — причина у меня таких пака -никто не берет
5. Обменник Свтошинская 1- приняли все, но с дисконтом 10 процентов .