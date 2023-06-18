В НБУ анонсировали изменения в правила покупки «старых» и «изношенных» долларов

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Обмен «изношенных» и «старых» долларов

Отвечая на вопрос, он спрогнозировал, что скоро обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад, и попросил людей не волноваться.

По словам Фурмана, с этим вопросом связано много мифов, главный из которых — якобы запрет обмена купюр 1996 года выпуска.

«Я звонил во многие банки — государственные и частные, крупные и средние — везде принимали, принимают и будут принимать такие банкноты. В этом вопросе никаких проблем нет. Зато над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских финучреждений и банков. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться», — заверил Фурман.

Читайте: НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно

Он также подчеркнул, что сейчас наличный доллар выполняет, прежде всего, функцию средства сохранения капитала. В то время как с десяток лет назад на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.

«Такого, как было прежде, не будет. Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях — менее 1%, в средних банках — 1−3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15−30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ — под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения переживать не стоит», — еще раз подчеркнул член Совета Национального банка.

Читайте: «Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснения по обмену наличной иностранной валюты