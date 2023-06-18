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18 июня 2023, 12:09 Читати українською

В НБУ анонсировали изменения в правила покупки «старых» и «изношенных» долларов

Проблема с отказом в бескомиссионном обмене «старых» и «изношенных» долларовых купюр в ближайшее время будет решена. В этом заверил на брифинге член совета НБУ Василий Фурман, пишет «Укринформ».

Проблема с отказом в бескомиссионном обмене «старых» и «изношенных» долларовых купюр в ближайшее время будет решена.
Фото: obmenvalut.kiev.ua

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Обмен «изношенных» и «старых» долларов

Отвечая на вопрос, он спрогнозировал, что скоро обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад, и попросил людей не волноваться.

По словам Фурмана, с этим вопросом связано много мифов, главный из которых — якобы запрет обмена купюр 1996 года выпуска.

«Я звонил во многие банки — государственные и частные, крупные и средние — везде принимали, принимают и будут принимать такие банкноты. В этом вопросе никаких проблем нет. Зато над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских финучреждений и банков. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться», — заверил Фурман.

Читайте: НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно

Он также подчеркнул, что сейчас наличный доллар выполняет, прежде всего, функцию средства сохранения капитала. В то время как с десяток лет назад на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.

«Такого, как было прежде, не будет. Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях — менее 1%, в средних банках — 1−3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15−30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ — под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения переживать не стоит», — еще раз подчеркнул член Совета Национального банка.

Читайте: «Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснения по обмену наличной иностранной валюты

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
zig4free
zig4free
18 июня 2023, 13:58
#
Большая редакция МИНФИН — когда уволят тех — кто такого *** герерируют?

Сколько уровней мата нужно чтобы комменнитровать такого *** ?

3.14дары там и тут как еще вас характерезовать?
+
0
loco2000
loco2000
18 июня 2023, 14:18
#
Пытался сдать пять двататок год выпуска не ниже 2000 года -степень изношености процентов 40
1. Аккордбанк — не приняли ни одной — причина не могу их продать -подождите окончания войны
2. Приватбанк -не приняли ни одной — причина у меня таких уже избыток -идите в Ексим, ОТР или КредиАгриколь
3.КредиАгриколь -приняли две двадцатки -три отбракованы -не понравились
4. Обменник Победы 98 — не приняли — причина у меня таких пака -никто не берет
5. Обменник Свтошинская 1- приняли все, но с дисконтом 10 процентов .

+
+14
zig4free
zig4free
18 июня 2023, 14:42
#
А шо вы вообще делали с такими купюрами?
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