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18 июня 2023, 11:19 Читати українською

В июле в Украине пересчитают часть пенсий. Кто получит на тысячу гривен больше

В Украине с 1 июля пересчитают пенсии вышедшим на заслуженный отдых по специальным законам. Об этом пишет Обозреватель.

В Украине с 1 июля пересчитают пенсии вышедшим на заслуженный отдых по специальным законам.
Фото: odessa-life.od.ua

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Кто получит на тысячу гривен больше

Речь идет о журналистах, чиновниках, ученых и т. д. При этом сейчас эти специальные законы уже не работают, например, журналисты выходят на пенсию по общим правилам. Однако те, кто успел выйти на пенсию по старым правилам, теперь не проходит повышение вместе со всеми пенсионерами.

В марте прошла индексация большинства пенсий (на 19,7%). А в июле пересчитают пенсии вышедшим на пенсию по особым правилам. Размер увеличения для каждого украинца будет индивидуальным. Кому-то пенсии могут повысить на 100 грн, другим — 1000 грн.

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К примеру, если сейчас размер вашей пенсии без учета надбавок составляет 5076 грн, то после июльского повышения ее должны увеличить на 1000 грн. То есть размер выплаты будет составлять 6076 грн. Важно при этом отметить, что на пенсию вы должны выйти по специальному закону.

Перерасчет пенсий предусмотрен действующим законодательством. Отметим, всего в Украине около 11 млн пенсионеров. Большинство украинцев вышли на пенсию по общим правилам. Однако есть и украинцы, которые имеют право выходить на пенсию раньше (за выслугу лет).

Напомним

1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн. пенсионеров.

С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 13,3%

«Минфин» писал, что украинцам с 1 апреля перечислили пенсии. Однако речь идет не об индексации, а именно о пересчете. Это касается, например, пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжают работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.

Также украинцам упростили назначение пенсии на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 июня 2023, 12:07
#
Журналісти за спецправилами виходили на пенсію? А чому не двірники?
+
0
mlp711141
mlp711141
18 июня 2023, 14:05
#
А моей маме пенсию не проиндексировали. Мама получает социальную пенсию — ей не добавили ни копейки…
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0
zig4free
zig4free
18 июня 2023, 14:11
#
Моей теще как малюют социальную пенсию так и малюют — хотя она ветеран труда… мрази… хотя она еще пострадавшая ВПО — Циркуны, еще обещали по новой программе востанавливать, почитай в новостях как из будут «востанавливать»… как еще область Харькова не взяли Русские орки при таком отношении властей Украины к украинцам…
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0
zig4free
zig4free
18 июня 2023, 14:09
#
Залупку нарахуют. Галимые законы только для своих малюют и рахуют *** …
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