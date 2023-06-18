Российский Сбербанк объявил о закрытии соглашения по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Сумма сделки не раскрывается, пишет российский «Коммерсант».
Сбербанк продал дочерний банк в Австрии
Что известно
«Продажа нашей европейской дочери Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями соглашения. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — прокомментировал соглашение первый заместитель главы Сбербанка Александр Ведяхин.
Ранее австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф. Активы австрийской «дочки» российского Сбербанка оценивались в 200−300 млн евро.
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Это соглашение стало завершением выхода Сбербанка из европейского банковского рынка.
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