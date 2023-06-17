Компания «Новая почта» объявила об открытии второго отделения Nova Post в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта открыла второе отделение в Чехии
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«Это уже второе отделение Nova Post в Праге. На очереди открытие сети в Брно», — говорится в сообщении.
Почтовое отделение в Праге принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу: г. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных.
Напомним
«Минфин» писал, что в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. Срок доставки — от 5 рабочих дней.
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