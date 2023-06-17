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17 июня 2023, 12:15 Читати українською

Новая почта открыла второе отделение в Чехии

Компания «Новая почта» объявила об открытии второго отделения Nova Post в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания «Новая почта» объявила об открытии второго отделения Nova Post в Чехии.
Фото: пресс-служба Новой почты

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«Это уже второе отделение Nova Post в Праге. На очереди открытие сети в Брно», — говорится в сообщении.

Почтовое отделение в Праге принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу: г. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных.

Напомним

«Минфин» писал, что в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. Срок доставки — от 5 рабочих дней.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 июня 2023, 12:48
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