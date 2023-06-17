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17 июня 2023, 10:17 Читати українською

Нацбанк значительно увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 июня, купил на межбанковском валютном рынке $10,94 млн и продал $446,76 млн. Отрицательное сальдо составило $435,82 против $277,64 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 июня, купил на межбанковском валютном рынке $10,94 млн и продал $446,76 млн.
Фото: bank.gov.ua

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $158,18 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $156,98 млн;
  • продал $11 487,08 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $11 330,1 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
alexkush
alexkush
17 июня 2023, 11:48
#
Це тільки початок. надалі динаміка буле тільки на збільшення попиту на валюту і НБУ буде тільки збільшувати продаж валюти
+
+15
Aktair1
Aktair1
17 июня 2023, 12:12
#
Сколько будет надо столько НБУ и будет конвертировать в грн, долар бесперебойно дают всем хватит. Запад с нами так что с доларом всё ок.
+
0
Vadossssss
Vadossssss
17 июня 2023, 12:29
#
Ви не забувайте,що ми воюєм не тільки за себе,а і за весь запад тому з грошима взагалі проблем не буде
+
+30
Aktair1
Aktair1
17 июня 2023, 11:55
#
Естественно 37млд $ ЗВР, плюс вся западная помощь поступает в баксах и её нужно обменивать на гривну для внутренних нужд.Долара реально много.
+
0
bonv
bonv
17 июня 2023, 12:47
#
З початку року НБУ на міжбанку:
купив $156,98 млн;
продав $11 487,08 млн.
Жесть.
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