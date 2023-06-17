Нацбанк значительно увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 июня, купил на межбанковском валютном рынке $10,94 млн и продал $446,76 млн. Отрицательное сальдо составило $435,82 против $277,64 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $158,18 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $156,98 млн;

продал $11 487,08 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $11 330,1 млн.

Читайте также: Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста