Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 июня, купил на межбанковском валютном рынке $10,94 млн и продал $446,76 млн. Отрицательное сальдо составило $435,82 против $277,64 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк значительно увеличил продажу валюты на межбанке
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $158,18 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $156,98 млн;
- продал $11 487,08 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $11 330,1 млн.
Читайте также: Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 5
купив $156,98 млн;
продав $11 487,08 млн.
Жесть.